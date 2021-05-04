Bill Gates Boşanıyor: Bill Gates, Eşi Melinda ile Ayrılacaklarını Açıkladı!

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Melinda Gates ile 27 yıldır devam eden evliliklerin sona geldiğini, Twitter üzerinde yayınladığı bu mesajla tüm dünyaya duyurdu.

Bill Gates ve 27 Yıllık Eşi Melinda Boşanıyor!

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