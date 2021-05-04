Bill Gates Boşanıyor: Bill Gates, Eşi Melinda ile Ayrılacaklarını Açıkladı!

Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanıyor... İkili, geride kalan yirmi yıldır, kendi adlarını taşıyan vakıfları aracılığıyla küresel sağlıktan eğitime kadar pek çok konuda hayır işleri yapıyordu.
Microsoft'un kurucu ortağı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararı aldık. 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk" dedi. Tweet, "bu misyona olan inancımızı paylaşmaya devam ediyoruz ve vakıfta birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak artık hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte olmayacağız. Yeni hayatlarımıza başlarken, ailemiz için mahremiyet istiyoruz" şeklinde devam ediyor.
May 3, 2021
Bill ve Melinda, Melinda 1987'de Microsoft'ta çalışmaya başlamasından kısa bir süre sonra tanışmıştı. Melinda, 2016 yılında Robin Roberts ile yaptığı röportajda "sonunda bana çıkma teklif etmesi birkaç ay sürdü" demişti.
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Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates adlı üç bölümlük Netflix belgeselinde ise Gates, Melinda hakkında "iyimser olması ve bilimle ilgilenmesi bakımından bana çok benziyor. İnsanlarla benden daha iyi" cümlelerini kurmuştu.
Bill Gates, servetini kurucu ortağı olduğu yazılım devi Microsoft sayesinde kazandı. Forbes'a göre, 124 milyar dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumunda bulunuyor.
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