Bill Gates'in Kısa Bodrum Serüveninde Ödediği Hesap "Yok Artık" Dedirtti

Bill Gates'in sadece saatler süren Bodrum serüveninde sadece bir yemek için ödediği hesap, "yok artık" dedirtti...

Bill Gates, Bodrum'da küçük bir "servet yedi"

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