Bill Gates'in Kısa Bodrum Serüveninde Ödediği Hesap "Yok Artık" Dedirtti

Bodrum'un geçtiğimiz gece ağır bir konuğu vardı: Microsoft kurucusu Bill Gates, özel teknesi ile Bodrum'a geldi ve burada, lüks bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeği yedi.
Buraya kadar her şey normal; ama şaşırtıcı kısım Gates'in yemek için ödediği hesapta gizli. Ünlü milyarder, yediği yemek sonrasında tam 80 bin TL'lik bir hesabı ödedi.
Sabah'ın haberine göre Gates'in yanında 6 arkadaşı bulunuyordu. Yemeğin ardından Bodrum'dan ve ülkemizden ayrılan Bill Gates, söylentilere göre şu anda Süveyş Kanalı yakınlarında tatiline devam ediyor.
80 bin TL'lik bir hesabın pek çok insan için küçük bir servet anlamına geldiğine şüphe yok. Ama Gates'in 145 milyar dolar seviyesinde bir servete hükmettiğini düşündüğümüzde, bu hesabın onun için ne kadar önemli olduğunu daha rahat anlayabiliriz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın