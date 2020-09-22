Binlerce Call of Duty Oyuncusuna Hack Şoku

Activision'un yaşadığı büyük veri sızıntısı sonrasında Call of Duty oyuncularının parolalarını hemen değiştirmeleri öneriliyor.

Activision fena hack'lendi

Oyun devi Activision'ın yaşadığı bir veri sızıntısı, yüzbinlerce kullanıcının oturum açma bilgilerini hacker'ların eline teslim etti.

Dextero'nun raporuna göre 500.000'in üzerinde Activision hesabı, oturum açma bilgilerinin herkese açık olarak paylaşılmasıyla hack'lendi. Siber suçluların bu bilgileri kullanarak kullanıcı hesaplarına giriş yaptığı ve parolaları değiştirdiği söyleniyor. İlk olarak Twitter'daki "oRemyy" adlı kullanıcı tarafından bildirilen veri sızıntısı, daha sonra TheGamingRevolution, Okami ve Prototype Warehouse gibi içerik oluşturucular tarafından da doğrulandı.

Activision hesapları, firmanın farklı Call of Duty oyunlarına oturum açmak için kullanılıyor. Şu an Activision hesabınızı güvenli hale getirmenin tek yolu, parolanızı değiştirmekten geçiyor çünkü firma iki adımlı doğrulama işlevi sunmuyor. Call of Duty oyuncularının Activision hesabı ile ilişkili Battlenet, PSN, Xbox gibi hesapların bağlantısını kaldırmaları ve ödeme bilgilerini silmeleri de öneriyor.

Activision, veri sızıntısıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak firma muhtemelen mevcut hesapları güvenli hale getirmekle meşgul.

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