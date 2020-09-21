Rapsodo, Türk yazılımcıların dünyaya açılan penceresi olacak

Merkezi Singapur'da bulunan ve spor teknolojileri alanında faaliyet gösteren Rapsodo, Türkiye'deki Ar-Ge ofisini büyütüyor. Dünyaya teknoloji ihraç eden Rapsodo, bu gelişmeye paralel olarak 2021 yılında İzmir Urla'daki Teknopark içerisinde bulunan Ar-Ge ofisinde yüzde 120 oranında istihdam artışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Rapsodo'nun Kurucusu ve CEO'su Batuhan Okur'a Türkiye planlarını sorduk.
CHIP Online: Rapsodo'yu şirket olarak sizin bakış açınızla tanımlar mısınız?
Batuhan Okur: Biz bir spor teknolojisi firmasıyız. Rapsodo şu an itibariyle 4 ayrı kıtada 4 farklı ülkede yaklaşık 110 kişiye istihdam sağlıyor. Amerika, Singapur, Türkiye ve Japonya'da ofislerimiz var. Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz. Güçlü marka vaadimiz, yüksek teknolojiye hakim altyapımız, çok uluslu insan kaynağı profili ve yeni nesil yönetim anlayışımız ile dikkat çeken global bir şirketiz. 10 yılı geride bırakan Rapsodo'nun elde ettiği başarı, bir çok girişim için son derece güzel bir örnek aslında.
Her ne kadar şirketin yönetim merkezi Singapur da olsa Rapsodo ürünleri, kapsadığı spor dallarında sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde Amerika pazarında tüm dinamikleri değiştiren sıra dışı bir performans sergiledi. Bugün, Amerika pazarında hızlı büyüyen ve en çok satan markayız.
CHIP Online: Rapsodo yazılım mı donanım odaklı bir yapılanma mı?
Batuhan Okur: Rapsodo, yüksek teknolojiye sahip bir performans geliştirme formülü. Başarısı kanıtlanmış, ölçümlemeye dayalı kişiselleştirilebilir bir formül. Aslında baktığınızda şirketimizin vizyonu şu: Bir sporcunun tam potansiyeline ulaşması için teknolojik anlamda ne gerekiyorsa, Rapsodo onu sunuyor. Bir sporcu ben daha iyi olmak istiyorum dediği noktada biz devreye giriyoruz; yazılımını, donanımını, analitik platformunu, koçla bağlantı kurabileceği altyapıyı hepsini birlikte sunuyoruz. Bir sporcunun daha iyi nasıl olurum? sorusunun cevabı Rapsodo.
CHIP Online: Türkiye'deki Ar-Ge üssünde istihdam artırma kararı aldınız? Bunu biraz anlatır mısınız?
Batuhan Okur: Merkezi Singapur'da bulunan ve spor teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketimiz Türkiye'deki Ar-Ge ofisini büyütüyor. 2021 yılında İzmir Urla'daki Teknopark içerisinde bulunan ofisimizde, yüzde 120 oranında istihdam artışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çok uluslu insan kaynağı profili ve yeni nesil yönetim anlayışımız ile Amerika, Singapur, Japonya ve Türkiye'deki istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye Rapsodo için son derece önemli ve stratejik bir bölge. Gelecek yıl çalışan sayısını 100'e çıkaracağız. Şirketin Amerika'daki büyüme hızına ayak uyduracak, teknolojik dehaya sahip Türk yazılımcılar arıyoruz.
CHIP Online: Türkiye yatırımınızdan ve insan kaynağı profilinizden söz eder misiniz?
Batuhan Okur: Rapsodo özellikle golf ve beyzbol sporlarına yönelik geliştirdiği yazılım ve bu yazılımların kullanıldığı spor teknolojisi ürünleriyle dünya çapında tanınıyor. Singapur ve Amerika yatırımından sonra, 2018 yılının ortalarında Türkiye'de de faaliyete başladık. Şu anda İzmir Teknopark ofisimizde 45 kişiyiz. Türkiye'de ağırlıklı olarak yazılım mühendislerinden oluşan mobil, bulut teknolojileri ve bilgisayarlı görü (computer vision), derin öğrenme (deep learning) alanlarında farklı ekiplerimiz görev yapıyor.
Türkiye Ar-Ge merkezinden global çapta hizmet veriyor, geliştirdiğimiz teknolojilerin tamamını Amerika'ya ihraç ediyoruz. Rapsodo'nun Amerika MLM (mobil atış monitörü) pazarında hızlı büyüyen ve en çok satan marka olarak dikkatleri üzerine çektiğini belirtmek isterim.
Dünyanın birçok ulusuna göre avantajlara sahibiz. Türk gençleri, potansiyelinin farkına varmalı. Onlara her fırsatta çağrımızı yineliyoruz: "Gelin, Rapsodo sizin dünyaya açılan kariyer adımınız olsun. Dünyaya yazılım ihracat edelim ve kullanıcıların değişen yaşamlarına birlikte şahit olalım"
CHIP Online: Gelecek planlarınız içinde golf ve beyzbol dışında yeni spor alanlarına girmek var mı?
Batuhan Okur: Üstün teknolojik özelliklere sahip, kolay taşınabilir, kullanımı kolay, veriye dayalı ürünler üreten Rapsodo'nun hızlı büyüme hedefleri arasında, şu an hizmet verdiği spor dallarına ek olarak farklı spor dallarına girmek de bulunuyor. Toplu hızlı olduğu spor dallarına öncelik veriyoruz. Atış hızı, mesafesi, açısı, geri dönüşü ve sapma oranı gibi atış performansının tüm detayıyla sunulduğu veriye dayalı altyapımız sayesinde analizler yapıyoruz.Geliştirdiğimiz yazılım ve donanım ürünleriyle profesyonel ve amatör olmak üzere tüm sporcuların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Rapsodo aynı zamanda, sporcuları ve antrenörleri, performanslarını analiz etme ve iyileştirme konusunda güçlendirmeyi de hedefliyor.
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