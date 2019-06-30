Bir 5G'li Telefon Daha Geliyor
Herkes gözünü 5G'li telefon modellerini beklerken, Çinli cep devden heyecan verici bir açıklama geldi!
Telefon üreticileri, 5G telefonlarını duyurmak için adeta sıraya girmiş durumdalar. Bu duyuruların beklendiği firmalardan biri olan Honor'un ilk 5G telefonunun yıl sonunda gelebileceği ortaya çıktı.
MWC Şanghay'da konuşan Honor başkanı George Zhao, firmanın 5G planlarından bahsetti ve ilk 5G telefonlarının 2019'un sonunda geleceğini söyledi. Zhao, cihazın "Honor 20 5G" mi, yoksa yepyeni bir telefon mu olacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Zhao'nun söylediklerinden telefonun ilk olarak Çin'de piyasaya sürüleceği anlaşılıyor. Bunun nedeni, Huawei'nin diğer pazarlardaki durumunun belirsiz olması. Honor, telefonun global pazara zamanla ulaşacağını söylüyor.
5G'li Honor, içerisinde 5G modem bulunan Honor 20 veya Honor 20 Pro olarak karşımıza çıkabilir. Honor 20 Avrupa'nın birçok bölümünde satılıyor ve uygun ücreti, dörtlü arka kamerasıyla oldukça popüler. Bu yüzden 5G'nin bu telefona eklenmesi yerinde olabilir. Diğer bir ihtimal, 5G'li telefonun Honor View 30 olarak üretilmesi. Honor View serisinin son telefonu Honor View 20, yılın başında piyasaya sürülmüştü. Honor View 30'un ise ocak ayından önce tanıtılması beklenmiyor.
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