Bir Büyük Sızıntı Daha: Twitch'in GB'larca Verisi ve Şifreler Torrent'te!

Popüler akış platformu Twitch'in büyük bir güvenlik ihlali yaşadığı bildirildi. Bu haber, bir kullanıcının 4chan forumlarında Amazon'a ait Twitch verilerini içeren 125 GB'lık bir torrent bağlantısı bulduğunu söyleyen VGC'den geliyor. Torrent, görünüşe göre herkese açık olarak indirilebilir durumda ve Twitch yazılımı için kaynak kodu, kullanıcı şifreleri ve şirketin popüler yayıncılarla yaptığı finansal anlaşmaları içeriyor.
VGC, dahili bir Twitch kaynağının saldırıda sızdırılan verilerin geçerliliğini doğruladığını söylüyor. Veriler görünüşe göre pazartesi günü sızdırıldı. 4chan'da torrent bağlantısını yayınlayan kişi, saldırının nedeninin "çevrimiçi video akışı alanında daha fazla aksama yaratmak ve rekabeti teşvik etmek" olduğunu iddia ediyor.
Raporlar, sızıntının yalnızca şifrelenmiş parolalar içerdiğini iddia etse de, güvenli tarafta olmak için Twitch şifrenizi mümkün olan en kısa sürede değiştirmenizde ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmanızda yarar var.
Twitch ise, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı...
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