Bir Çeşit Skandala Dönüşen Cyberpunk 2077'nin Satış Rakamları Açıklandı

Cyberpunk 2077, tüm hatalarına, yapılan tüm eleştirilere ve hatta yapılan iadelere rağmen, CD Projekt Red'in yüzünü güldürecek kadar satmış durumda.