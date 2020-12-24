Bir Çeşit Skandala Dönüşen Cyberpunk 2077'nin Satış Rakamları Açıklandı

Cyberpunk 2077, CD Projekt Red'in yarattığı "sanal" dünya kadar hataları ve sorunlarıyla çok ama çok fazla konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor. Bizler de oyunu ne kadar beğendiğimizi, ancak hayal kırıkığı yarattığından ve bunun sebeplerinden Cyberpunk 2077 incelememizde detaylı olarak bahsetmiştik. Özellikle bu oyunu yıllardır merakla bekleyen oyuncuların büyük çoğunluğu için de hayal kırıklığı etkisi yaratan Cyberpunk 2077, yine de satış rakamlarıyla en iyi çıkış yapan oyunlardan biri olmayı başarmış durumda.
Elbette, her ne olursa olsun, bu kadar hype yaratmış bir oyunun satmaması beklenmiyordu. Cyberpunk 2077 daha piyasaya çıkmadan, sadece ön sipariş rakamlarıyla bile 8 milyon kopya satmıştı. Şu an ulaşılan kopya sayısı ise tam 13 milyon.
Oyun piyasaya çıkalı yaklaşık 10 gün kadar oldu ve bu süre zarfında 5 milyon adetlik daha satış yapılmış durumda. Totalde 13 milyon satış ile beraber CD Projekt Red'in cebine giren gelir ise 780 milyon dolardan fazla. Bu gelir, Rockstar'ın Red Dead Redemption 2 ile yakaladığı ilk hafta sonu kazancını aşmış. Rockstar, RDR2 ile beraber ilk hafta sonu satışlarından 725 milyon dolar elde etmişti. Call of Duty: Modern Warfare ise ilk 3 günde 600 milyon dolarlık hasılat elde etmişti.
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