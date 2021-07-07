Bir Değil, İki Değil... Netflix, Tam 4 Orijinal Yapımını İptal Etti

Netflix, geçtiğimiz günlerde tam dört orijinal yapımını iptal ettiğini duyurdu: Country Comfort, Mr Iglesias, Bonding ve The Crew. Bunlardan The Crew, belki de en yüksek profilli olanıydı, bir NASCAR garajı işleten bir adam hakkındaydı. Ve sonuçta sadece bir sezon sürdü. Country Comfort da sadece bir sezon sürdü, Bay Iglesias ve Bonding'in ikisi de ikinci sezonları gördü.
Netflix, süper kahraman draması Jupiter's Legacy ve Sherlock Holmes temalı The Irregulars da dahil olmak üzere bu yıl, birkaç büyük bütçeli diziyi de iptal etmişti.
Şu an için en büyük merak konularından biri ise, bir ay önce karşımıza çıkan Sweet Tooth'un devam edip etmeyeceği. Karışık tepkiler alan serinin akıbetinin de, önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.
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