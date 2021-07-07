Bir Değil, İki Değil... Netflix, Tam 4 Orijinal Yapımını İptal Etti

Netflix, adeta bir kıyım yaptı ve tam 4 orijinal yapımını iptal ettiğini duyurdu. Üstelik bu yapımlardan ikisi, sadece tek bir sezon "yaşayabildi." İşte iptal edilen Netflix orijinalleri...