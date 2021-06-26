Netflix'in Sevilen Serisi Sex Education'ın 3. Sezon Tarihi Açıklandı

Netflix, ilk iki sezonuyla kayda değer bir izleyici kitlesini kendine çekmeyi başaran orijinal serisi Sex Education'ın 3. sezonunun, 17 Eylül 2021'de yayınlanacağını resmi olarak açıkladı. 2. sezonun Ocak 2020'de yayınlandığı düşünülürse, üçüncü sezon için uzun bir bekleyiş yaşandığı açık.
Netflix, Twitter'daki mesajında serinin geri dönüşünden görüntülere de yer verdi.
We're all getting the bus because Sex Education S3 is streaming 17 September! pic.twitter.com/NPwsmkJXFl— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) June 24, 2021
Sex Education 3. sezon çekimleri 2020 yılının sonlarında başlamıştı. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle çekimler uzun bir süreye yayıldı.
You 3. sezonun, , The Witcher 2. sezonun ve Cobra Kai 4. sezonun da yakın tarihlerde yayınlanacağı biliniyor. Tüm bu büyük yapımların aynı zaman aralığında yayına girecek olması, 2021 yılının son döneminin Netflix için bir gövde gösterisine dönüşmesi beklenebilir.
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