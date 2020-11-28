Bir Dev Daha, Evden Çalışmanın Kalıcı Olmasına Karar Verdi

Oyun dünyasının dev şirketi Square Enix, çalışanlarının bundan sonra ofisten veya evden çalışmayı seçmelerine izin verecek. Üstelik kalıcı olarak...

  • Levent Öztürk
Square Enix'ten kalıcı ev izni...

Ünlü oyun geliştiricisi Square Enix, yeni yaptığı duyuruda çalışanlarının büyük bir kısmına 1 Aralık tarihinden itibaren kalıcı olarak evden çalışma seçeneğini sunacağını bildirdi. Her bir çalışan ev-merkezli veya ofis-merkezli olarak tanımlanacak ve belirlenmiş konumdan ortalamada en az üç gün çalışması gerekecek.

Eğer pozisyonları izin verirse çalışanların bu belirlemeyi aylık olarak değiştirme seçenekleri olacak. Firma, programın başlangıcı olan önümüzdeki ayda çalışanların yaklaşık %80'inin evden çalışmasını bekliyor.

Bu karar sadece Koronavirüs salgını sırasında enfeksiyonları engellemek için alınmış değil. Firma, bu karar ile "esnek çalışma modelleri" geliştirmeyi ve "felaketler veya çalışma modellerinde değişiklikler gibi beklenmeyen gelişmelere" daha kolay uyum sağlayan bir organizasyon kurmayı hedefliyor. Square Enix, iş üretkenliğinin artmasının yanı sıra bu seçenekle çalışanların iş-hayat dengesinin de daha iyi olacağını düşünüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
Günün En çok Okunanları
Walking Dead 10. sezonda sürpriz Robert Patrick gelişmesi! Fragmanda çıktı!
La Casa de Papel 5. sezonda heyecan tırmanıyor! Tatiana kilit isim mi?
NVIDIA DLSS'li Call of Duty: Black Ops Cold War Videosu Yayınlandı
Bir Dev Daha, Evden Çalışmanın Kalıcı Olmasına Karar Verdi
Bilim insanları kanıtladı! Sıcak kakao, beyni daha iyi çalıştırıyor!

 

 