Netflix'te Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu!

Online dizi ve film platformu Netflix, Aralık ayında Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunulacak yapımları açıkladı.Yeni dizi ve filmlerin yanı sıra mevcut dizilerin yeni sezonları da yayınlanacak. İşte Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler...