Netflix'te Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu!

Dünyanın en çok kullanılan dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, her ay yayınlayacağı yeni yapımları açıklıyor. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, aralık ayında yeni dizi ve filmler seyredecek. Aynı zamanda mevcut dizilerin yeni sezonlarını da izleme imkanı bulacaklar.
Koronavirüs sebebiyle vaktini evde geçirmek isteyen milyonlarca kişinin tercihi yine Netflix olacak. Peki Aralık ayında Netflix'te neler izleyeceğiz? İşte Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler...
NETFLİX DİZİLERİ
Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi (4 Aralık)
Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira'nın başrollerini paylaştığı Netflix yeni dizisi Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi 4 Aralık'ta yayınlanacak.
Dizi, Meksika kökenli Amerikalı efsanevi sanatçı Selena şöhret basamaklarını tırmanırken hem o hem de ailesinin en büyük hayallerini gerçekleştirme yolunda fedakârlıklarını konu alıyor.
Big Mouth: 4. Sezon (4 Aralık)
Netflix'in sevilen animasyon dizisi Big Mouth: 4. sezonu ile geliyor. Komedyen Nick Kroll ve "Family Guy" dizisinin senaristlerinden biri olan Andrew Goldberg tarafından yaratılan dizi, ergenlik çağına gelen ve New York'ta yaşayan bir grup gencin büyüme hikâyesini anlatılıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=-0UOv6lOwmI
Bridgerton (25 Aralık)
25 Aralık'ta yayınlanacak olan drama dizisi Bridgerton, aynı adlı çok satan roman serisinden esinlendi. Dizi, güçlü Bridgerton ailesinden aşkı bulmaya çalışan birbirine sıkı sıkıya bağlı sekiz kardeşi konu alıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=sIsKen3y-mU
Equinox (30 Aralık)
Danica Curcic, Karoline Hamm, Viola Martinsen'in başrollerini paylaştığı Equinox, 30 Aralık'ta Netflix'te olacak. Tea Lindeburg'ün yaratılıcılığı yaptığı dizi öğrencilerle dolu bir otobüsün ortadan kaybolmasını anlatıyor. Gerçekler 20 yıl sonra ortaya çıkacak.
Chilling Adventures of Sabrina: 4. Sezon (31 Aralık)
Kiernan Shipka, Ross Lynch, Miranda Otto'nun başrollerini paylaştığı sevilen dizi Chilling Adventures of Sabrina 4. sezonu ile de yine çok konuşulacağa benziyor.
https://www.youtube.com/watch?v=uBXljk5Cbr8
NETFLİX FİLMLERİ
9 Kere Leyla (4 Aralık)
Zengin oyuncu kadrosu ve ile adından sıkça söz ettirecek olan 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix'te yayınlanacak. Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film Leyla ve Adem çiftinin nasıl çıkmaza girebileceğini eğlenceli bir şekilde anlatıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=tJ3frvmLcrc
Mank (4 Aralık)
Başrollerini Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance'ın paylaştığı Mank filmi, 1930'ların Hollywoodu, "Yurttaş Kane"i bitirmeye uğraşan hiciv ustası ve alkolik senarist Herman J. Mankiewicz'in gözünden yeniden değerlendiriliyor.
https://www.youtube.com/watch?v=kqgRETB0FzA
The Midnight Sky (23 Aralık)
George Clooney'nin hem başrolünde yer aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği The Midnight Sky 23 Aralık'ta Netflix ekranlarına gelecek.
The Midnight Sky, post apokaliptik (kıyamet sonrası) bir dünyada geçiyor. Eser, Kuzey Kutbu'nda yaşayan yalnız bir bilim insanı olan Augustine'nin öyküsüne odaklanıyor. George Clooney tarafından canlandırılan Augustine, gizemli bir felaketin kıyısında olan Dünya'ya dönmekte olan Sully (Felicity Jones) ile iletişim kurarak onları bu fikirden vazgeçirmeye çalışıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=DXUUqr3AFKs
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