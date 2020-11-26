SpaceX'in Crew-1 görevinde gelişme! NASA astronotundan ilk paylaşım geldi

Özel uzay şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi, "Crew-1" adı verilen kapsül ile 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşımıştı. Astronot Victor Glover yörüngeden Dünya'yı gözler önüne seren ilk paylaşımını yaptı...

SpaceX'in Crew-1 görevinde gelişme! NASA astronotundan ilk paylaşım geldi

NASA astronotu Victor Glover, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken kendisi ve diğer üç astronot Dünya'nın üzerinde yükselirken uzaydan ilk videosunu paylaştı. Glover, 15 Kasım'da 'Dragon Resilience' lakaplı SpaceX'in Crew Dragon kapsülünde başlatılan Crew-1 görevinin bir parçası.

Dailymail'in haberine göre Glover'ın uzaya ilk yolculuğu ve videoda heyecanı paylaşıyor. Twitter'da paylaşılan kısa klip sadece birkaç saniye uzunluğunda ancak gezegenimizin eğrisini, büyüleyici mavi gökyüzünü ve atmosfere yayılan bulutları gösteriyor.

Glover, tweette 'Dünya'ya Dragon Resilience'ın penceresinden bakmak' diye yazdı. "Ayrıntı ölçeği ve duyusal girdiler, bunu nefes kesici bir perspektif haline getirdi!"

Glover, ortaokuldayken uzaya aşık oldu ve on yıllar sonra Dünya'nın 250 mil yukarısında o rüyayı yaşıyor.

Mürettebat-1 görevi, ISS'ye 16 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 civarında demirledi ve kapsülün ve ISS'nin hava geçirmez bir sızdırmazlığa sahip olduğundan emin olmak için gerekli kontrolleri tamamladıktan yaklaşık iki saat sonra kapsülden çıktı.

"UÇMAK BENİM HAYATIMIN BİR PARÇASI"

The New York Times'ın haberine göre NASA uzaya 300'den fazla Amerikalı astronot gönderdi, ancak bunlardan sadece 14'ü siyahiydi. Glover, 2013 yılında NASA'nın saflarına katıldı ve ABD Donanması'nda bir komutan, ancak şu anda uzaya çıkan 14. siyahi astronot.

Glover bir NASA videosunda, 'Uçmak profesyonel hayatımın çok önemli bir parçası oldu ve bunu yapmayı seviyorum' dedi. "Ben çaylak bir astronotum, pilot benim ve işlerin iplerini çok deneyimli bir ekipten öğreneceğim," ifadelerini ekledi.

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