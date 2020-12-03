Bir Dönem Olmaz Denilen Gerçek Oldu, Virüsler MacOS'a "Dadandı"

Virüsler, Apple'ın MacOS işletim sistemine iyiden iyiye alıştı: MacOS platformunu kullananların kimlik bilgilerini ve hassas verilerini tehdit eden yeni bir kötü amaçlı yazılım tespit edildi.