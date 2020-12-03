Bir Dönem Olmaz Denilen Gerçek Oldu, Virüsler MacOS'a "Dadandı"

Siber tehditler macOS kullanıcılarını giderek daha fazla hedef haline getiriyor. Trend Micro'nun yaptığı yeni araştırmaya göre, ortaya çıkan yeni bir kötü amaçlı yazılım türevi, şu anda önemli bir bilgisayar korsanlığı operasyonunun hedefi olarak macOS platformunu hedef alıyor.
Trend Micro güvenlik araştırmacılarının yaptıkları araştırmalar neticesinde, bu yeni virüs türünün OceanLotus isimli Vietnam hack grubunun ürettiği APT32 kötü amaçlı yazılımıyla benzerlik gösterdiği ortaya çıkmış. Daha önce Vietnam'da çalışan medya, araştırma ve inşaat gibi farklı sektörlerden yabancı kuruluşları hedef alan OceanLotus'un bu işin de arkasında olabileceği düşünülüyor.
Trend Micro yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre özellikle macOS kullanıcıları şu sıralar bir hayli dikkatli davranmalılar. Gelen e-postaları açmadan önce adreslerini kontrol etmek, indirilen dosyaların ve basit Word dosyalarının dahi antivirüs taramasından geçirilmeden açılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Elbette güvenlik yazılımlarının kullanılması ve bunların güncel tutulması da şirketin önemli önerileri arasında.
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