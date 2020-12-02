Samsung'un Uzun Süredir Söylentisi Dolaşan Smart Tag'ı Ortaya Çıkıyor

Samsung'un Smart Tag adı verilen yeni bir izleyici üzerinde çalıştığı, yeni gelişme ile birlikte neredeyse kesinleşti. Peki nedir bu Samrt Tag, ne işimize yarayacak?

Samsung'un Smart Tag'ı Göründü

Samsung, Galaxy Note 20 serisinin lansmanında SmartThings Find özelliğini duyurmuştu. Firma, bu teknoloji ile uygulamasının uyumlu Galaxy cihazları nasıl daha net olarak bulabileceğini açıklamıştı. Şimdi, Güney Koreli teknoloji devinin Tile benzeri bir izleyici üzerinde de çalışmakta olduğu ortaya çıktı.  

Endonezya Telekom Sertifikasyon kurumuna, Galaxy Smart Tag isimli yeni bir cihaz, EI-T5300 model numarası ile kaydedildi ve sertifikasyon alındı. Adına bakıldığında, bunun bir nesne izleyici olduğu düşünülüyor. Ancak bu Samsung'un bu tür bir ürün üzerindeki ilk çalışması değil. Firma, SmartThings markası ile iki yıl önce bir LTE izleyici piyasaya sürmüştü.

Samsung'un SmartThings Find özelliğini yakında gelecek olan bu izleyiciye entegre etmesi çok mantıklı. Genelde akıllı izleyiciler Bluetooth bağlantısını kullanırlar, ancak Samsung'un bu yeni ürüne UWB (Ultra-Wideband), LTE ve GPS özellikleri de eklemesi mümkün, zira zaten 2018'de LTE ve GPS destekli bir izleyici üretmişti. Tile'ın popülerliği, Apple'ın bile bu tür bir ürün üzerinde çalışmasına neden olmuştu.

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