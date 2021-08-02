Bir Galaxy Watch 4 Classic sızıntısı daha: Yeni Saat Çok Net Göründü!

Yaklaşan Galaxy Watch 4 serisi hakkında bilgiler şimdiye kadar sadece resmi olmayan kanallar aracılığıyla değil, aynı zamanda Samsung yöneticileri ve marka elçileri tarafından da bol miktarda sızdırıldı. Şimdiye kadar sızdırılan görsel miktarı, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic'in tasarımıyla ilgili herhangi bir şeye şaşırmayı neredeyse imkansız kılıyor, ancak 11 Ağustos'ta ne bekleyeceğiniz konusunda bir hatırlatmaya daha ihtiyacınız varsa ikinci model hakkında yakın zamanda birkaç canlı fotoğraf daha sızdırıldı.
Canlı fotoğraflar, özellikle Galaxy Watch 4 Classic'i tasvir ediyor ve siyah ve gümüş renkli giyilebilir cihazları, deri kayışlarla uyumlu şekilde sergiliyor. Daha önce açıklandığı gibi, Samsung'un adlandırma sistemi bu yıl değişti ve Galaxy Watch 4 Classic, dairesel ekranın etrafında dönen fiziksel bir çerçeveye sahip model olacak. Samsung'un, Classic modeliyle aynı gün içinde dönen çerçevesiz Galaxy Watch 4 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.
Galaxy Watch 4 Classic'in 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki boyutta satışa çıkması bekleniyor. Bu canlı fotoğraflarda çekilen model, görünüşe göre ikisinden daha büyük, ancak doğrudan bir karşılaştırma noktası olmadan emin olmak zor.
Boyutu ne olursa olsun, Galaxy Watch 4 Classic, Exynos 9110'dan daha güçlü ve enerji açısından daha verimli olan yeni bir Exynos W920 çip seti ile çalışacak. Giyilebilir cihaz, boyutuna bağlı olarak 247 mAh veya 340 mAh pil ile çalıştırılabilir.
Samsung'un önümüzdeki hafta Galaxy Unpacked'de Galaxy Watch 4 Classic'i tanıtması bekleniyor. Fiyatlandırma detayları belirsizliğini koruyor ancak söylentiler 470 - 530 euro arasında bir fiyat aralığına işaret ediyor...
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