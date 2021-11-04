Bir Garip İddia: iPhone 14, iPhone 13'ten Daha Güçlü Olmayabilir!

iPhone 13 serisi tanıtıldı ve elbette artık gelenek olduğu üzere bir sonraki model konuşulmaya başlandı bile. Muhtemelen önümüzdeki 1 yıl boyunca iPhone 14 serisi ile ilgili çeşitli haberleri sizlerle paylaşacağız, zira sızıntılar gelmeye başladı. Görünüşe göre Apple, iPhone 14 serisinde herhangi bir işlemci değişikliğine gitmeyecek ve yine karşımıza benzer bir işlemci ile çıkacak.
Bilindiği gibi iPhone 13 serisinde Apple A15 Bionic işlemcisini kullanan Apple, bir önceki jenerasyon olan iPhone 12 serisindeyse Apple A14 Bionic işlemcisini tercih etmişti. Evet, işlemciler birbirinden farklı ve bu farklılığı frekans hızlarında da karşımıza çıkartmış olsalar da fabrikasyon süreçlerine baktığımızda her 2 işlemcinin de 5 nm mimarisinde olduğunu görüyoruz. Yeni gelen sızıntılar da bununla ilgili.
İddialara göre Apple, iPhone 14'te de 5 nm mimarisine dayalı bir işlemci kullanacak. Daha önceki sızıntılara baktığımızdaysa, Apple'In iPhone 14 serisinde fabrikasyon sürecini geliştireceği ve 3 nm mimarisine indirgeyeceği söyleniyordu. Bunun anlamı, daha yüksek frekans hızları ve daha yüksek performans üreteceği idi. Ancak görünüşe göre iPhone 14 o denli hızlı olmayacak ve iddiaya göre iPhone 13'ten de daha hızlı olmayacak.
Aslında iddia edildiği gibi arada performans artışı görmemek pek mantıklı değil. Zira her ne kadar aynı fabrikasyon sürecini paylaşsalar da iPhone 13 ve iPhone 12 arasında yaklaşık yüzde 50 oranında performans farkı bulunuyor. Zira işlemcide kullanılan çekirdeklerin saat hızları geliştirilmiş durumda. Buna istinaden elbette iPhone 14, iPhone 13 serisinden hızlı olacaktır; ancak bu hızın yeni nesil fabrikasyon sürecinden beklendiği kadar olmayabileceğini söyleyebiliriz.
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