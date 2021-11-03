Samsung Galaxy S21 FE'den "Gerçek Fotoğraflar" İnternete Sızdı!

Şimdiye kadar Samsung Galaxy S21 FE hakkında pek çok sızıntı yayınlandı, ancak sadece telefonun render görüntülerini görebildik. Yeni bir sızıntıda ise telefonun gerçek fotoğraflarını, en azından bir parça olsa da, görebiliyoruz.
Roland Quandt tarafından Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde, Galaxy S21 FE'in arka kapağı ve içinin bazı bölümleri görülüyor. Her ne kadar iç kısımda çok fazla detay anlaşılmasa da, dış görüntüde üç kamera lensi bulunuyor ve yerleşim Samsung Galaxy S21 ailesinin diğer üyeleri ile uyumlu.
Sızan görüntülerdeki en göze çarpan özellik, üç lensli kamera bloğu ve bu aslında daha önce sızdırılmış bir özellik. Kamera tasarımının ötesinde, kamera bloğunun 12 MP ana kamera, 12 MP ultra-geniş kamera ve 3x optik zumlu 8 MP'lik bir telefoto kameradan oluşacağı söyleniyor. Sistem olarak Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'a benzese de, bu telefonlarda 64MP telefoto kamera bulunuyor. Ancak 64 MP ille de daha iyi demek değil, çünkü bu kamera sadece 1.1x optik zum sunuyor. 3x değerine optik ve dijital hibrid bir sistemle ulaşılıyor. Yani, eğer Samsung Galaxy S21 FE'de gerçekten 3x optik zum varsa, genel olarak kamerasının daha iyi olacağını söylemek mümkün.
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