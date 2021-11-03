Samsung Galaxy S21 FE'den "Gerçek Fotoğraflar" İnternete Sızdı!

Samsung Galaxy S21 FE'nin gerçek fotoğrafları da sonunda internete sızdı!

Galaxy S21 FE'den gerçek kareler internete sızdı

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