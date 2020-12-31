Bir Google Hizmeti Daha Kapanıyor: Google Cloud Print İçin Yolun Sonu

Sadece birkaç gün içerisinde Google, Cloud Print'i resmi olarak kapatacak. Bu günün geleceğini 2019'dan beri biliyorduk ve bu yüzden bu haber sadece bir hatırlatma niteliği taşıyor. Çoğu kişi için bu kapanmanın, Cloud Print halen varsayılan yazdırma seçeneği ise ufak bir rahatsızlıktan öteye geçmeyeceği söylenebilir. Ancak Chrome gibi uygulamalar üzerinde varsayılan yazdırma ayarlarınızı kontrol ederek bu sürprizden kaçınmanız mümkün.
Google, Cloud Print'i 2010 yılında Chrome OS cihazları olan kişilerin belgelerini yazdırmalarını kolaylaştırmak için sunmuştu. Bu hizmet sunulduğu sırada, Chrome OS yazıcı desteği oldukça zayıftı. Ancak 2017 yılında firma, doğal bir yazdırma seçeneği ekledi. Bu seçenek ile Chrome OS cihazını ağınızdaki herhangi bir uyumlu yazıcı ile bir Cloud bağlantısına ihtiyaç duymadan bağlamanız mümkün oldu.
Şimdi ise hizmete artık pek ihtiyaç kalmamasından dolayı, hizmetin son günlerine girmiş durumdayız. Eğer ufak bir nostalji yaşamak ve geçen yıllardaki hizmetlerinden dolayı Cloud Print'i onurlandırmak isterseniz, son birkaç yazdırma işleminizi hizmeti kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
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