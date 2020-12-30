Boston Dynamics Robotları, Yeni Yılı Bu Muhteşem Dans Şovuyla Kutladı

Boston Dynamics'in yetenekli robot ailesi, bu sefer de yeni yılın gelişini kutladı. Üstelik muazzam bir dans gösterisi eşliğinde... Atlas ve arkadaşlarının dans şovu, haberimizde...

30 Aralık 2020 14:01

Levent Öztürk