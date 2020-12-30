Boston Dynamics Robotları, Yeni Yılı Bu Muhteşem Dans Şovuyla Kutladı

Boston Dynamics'in iki ayaklı robotu Atlas'ın gezegenimizdeki en çevik varlıklardan biri olmadığını düşünebilirsiniz. Yine de bu robotun parkur yeteneklerini pek çok kez gördük ve artık dans etmeyi de robotun sahip olduğu yeteneklerin arasına ekleyebilirsiniz.
Daha şimdiden oldukça popüler olan son videoda, Atlas ve tüm Boston Dynamics ailesini (köpek benzeri Spot ve kutu dizen Handle da dahil olmak üzere) The Contours'un "Do You Love Me" şarkısı eşliğinde dans ederek yeni yılın gelişini kutladıklarını görüyoruz.
Tabii ki bir Boston Dynamics robotlarının klasik bir şarkı eşliğinde uzuvlarını salladığı ilk örnek bu değil. 2018 yılında da o sırada SoftBank iştiraki olan firma, Spot'un "Uptown Funk" eşliğinde dans ettiği bir video yayımlamıştı. Bu iki videonun arka arkaya (veya yan yana) izlenmesi de firmanın robotlarının iki yıl içerisinde ne kadar ilerlediğini ortaya koyuyor. Spot'un 2018 yılındaki dansı etkileyici olsa da, 2020 yılındaki dansıyla boy ölçüşecek durumda değildi.
Video, Boston Dynamics için yoğun geçen bir yılın sonunda sunuldu. Bu ayın başlarında Hyundai, firmanın %80 payını satın alarak son on yıl içerisinde firmanın üçüncü sahibi oldu. Ayrıca Spot da 2020 yılı içerisinde satışa çıkartıldı (74.500 dolara).
Biz de bu yılı sonlandırırken, sizleri sevimli robot ailesinin dansı ile baş başa bırakıyoruz...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın