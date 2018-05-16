Bir Katlanabilir Telefon da Motorola'dan!
Motorola'nın patentinde görünen katlanabilir telefon fikri, aslında hem bir telefon, hem de tablet olarak kullanılabiliyor!
Katlanabilir akıllı telefonlar sıradaki büyük trend olabilir ve Motorola'nın bu konuda hazır bir tasarımı şimdiden var. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Motorola için katlanabilir bir telefon patentini onayladı. Patentteki tasarımda görünen ekran, dikdörtgen şeklinde. Bu ekran, telefon deneyimi için katlanabiliyor, tablet gibi bir deneyim için ise açılabiliyor. Telefon patenti, bir menteşe etrafına sarılı esnek bir ekran gösteriyor, ayrıca ekranı koruyan bir kapağı ve telefonu çadır gibi tutturmaya yarayan bir desteği var. Kapak, istendiğinde kablosuz şarj bile sağlıyor.
Patent başvurusu ilk olarak Eylül 2016'da yapılmış, yani anlaşılan firma bu fikri yıllardır düşünüyor. Firma, şimdilik patent hakkında yorum yapmıyor.
Bu haberle Motorola, katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı tahmin edilen veya bilinen diğer telefon yapımcılarına katılmış oldu. Bu telefon yapımcılarının arasında Samsung, Apple ve Huawei gibi büyük isimler bulunuyor.
H. Hüseyin Öztürk
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