Chrome'a "Yan Arama" Geliyor. Yan Arama Özelliği Kullanıcılara Ne Sunacak?

Google, tarayıcısı Chrome'a "yan arama" özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Peki ama nedir bu yan arama özelliği, ne işe yarayacak?

  • Levent Öztürk
Chrome'a "yan arama" özelliği geliyor

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