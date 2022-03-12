Chrome'a "Yan Arama" Geliyor. Yan Arama Özelliği Kullanıcılara Ne Sunacak?

Windows için Chrome Canary'ye yapılan en son güncellemede Google, yan panelde arama yapılmasını sağlayan kullanışlı bir özellikle karşımıza çıktı. Bu özellik, arama sonuçlarını o anda açık olan sayfayla karşılaştırmanıza ve aradığınızı daha hızlı bulmanızı sağlıyor.
Chrome'da yeni yan arama sütununu test etmek için tarayıcıyı en son Canary sürümüne güncellemeniz ve özelliği ayarlarda etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için chrome://flags'a gidin ve "Yan Arama" özelliğini "Etkin" olarak ayarlayın. Ardından Chrome'u yeniden başlatmanız gerekiyor.
Kaynak: Neowin
Google Chrome, bir kenar çubuğunda arama sunan ilk tarayıcı değil. Benzer bir özellik Microsoft Edge'de bir süredir mevcut. Bir web sayfasındaki herhangi bir kelimeye veya kelime öbeğine sağ tıklayıp "Kenar çubuğunda ara"yı seçebilirsiniz. Google Chrome ise Yan Arama düğmesini görüntülemeden önce yeni bir sekme açmayı, bir arama terimi girmeyi, bir bağlantı açmayı gerektiriyor.
Chrome Canary'deki "Yan Arama"nın şu anki sürümünün yalnızca deneysel bir özellik olduğunu unutmamalıyız. Google'ın Yan Arama'yı iyileştirmesi ve bunu kararlı sürüme göndermesi biraz zaman alacaktır. Her zaman olduğu gibi, bu özelliğin hiç sunulmama ihtimali de bulunuyor.
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