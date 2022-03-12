Wikipedia Editörü, Rusya Hakkında Yalan Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandı

Belarus Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Müdürlüğü (GUBOPiK), önde gelen Wikipedia editörü Mark Bernstein'ı gözaltına aldı. Tutuklama, Bernstein'ın kişisel bilgilerinin GOBUPiK'in halka açık Telegram kanalında paylaşılmasından sonra gerçekleşti. Bernstein, Rus Wikipedia'nın en iyi 50 editöründen biri olarak biliniyor.
Bernstein'ın gözaltına alınışının videosu da internette yayınlandı. Bernstein "Rus karşıtı sahte bilgiler yaymak" ile suçlanıyor.
Berstein'ın Wikipedia'daki Ukrayna işgali hakkındaki sayfaları değiştirmekle suçlandığı belirtildi. Ancak neyin değiştirildiği açıklanmadı. Sadece, Rus dilinde yayınlanan Wikipedia makalelerinde 200.000 değişiklik yaptığı biliniyor. Bernstein'ın Wikipedia hesabı şu anda "süresiz engellenmiş" olarak görünüyor.
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