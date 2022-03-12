Wikipedia Editörü, Rusya Hakkında Yalan Bilgi Yayma Suçlamasıyla Tutuklandı

Wikipedia'nın ünlü editörlerinden biri, Rusya hakkında yanlış bilgiler yaydığı gerekçesiyle Belarus'ta tutuklandı.

Wikipedia editörü, Belarus'ta tutuklandı

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