Bir Nükleer Tehditte ABD Başkanının Kullanacağı Kıyamet Uçağı Göründü!

Bir nükleer tehdit durumunda ABD başkanına ev sahipliği yapması için tasarlanan "kıyamet uçağı" Nebraska semalarında yaptığı test uçuşu sırasında görüldü.