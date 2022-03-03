Bir Nükleer Tehditte ABD Başkanının Kullanacağı Kıyamet Uçağı Göründü!

Soğuk Savaşın en yoğun günlerinde, nükleer savaş çıkabileceği düşünüldüğü için, hem ABD hem de Sovyetler Birliği "kıyamet uçağı" olarak adlandırılan uçaklar hazırlamıştı. Bu uçaklar, süper güçlerin liderlerinin nükleer bir saldırı durumunda komutlar verebilecekleri uçan savaş odaları olarak işlev görecek şekilde tasarlanmıştı.
Bu uçaklar teorik olarak nükleer bir saldırıdan ve ayrıca elektromanyetik darbelerde etkilenmiyor ve liderleri uydu iletişimi yoluyla diğer dünya liderleriyle iletişim halinde tutuyor. Havada yakıt ikmali yapabiliyor, sadece haftada bir kere yere inip motorlarının bakımını yaptırıyor, sonra uçmaya devam ediyorlar.
Bu uçaklardan bir tanesi, test uçuşu sırasında 4,5 saat havada kaldı. Nebraska hava sahasında görülen bu test uçuşunun Rusya'nın nükleer savaş uyarısına bir tepki olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Hassas bir konu olduğundan dolayı uçağın içinde başkanın olup olmadığı da açıklanmadı.
Kıyamet uçakları hakkında ayrıntılı bilgileri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz:
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