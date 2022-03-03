Dünya'yı Delip 20 km Alttaki Sınırsız Enerjiye Ulaşmak İçin Düğmeye Basıldı

Bir jeotermal enerji firması, temiz enerji üretmek için Dünya'nın kabuğunu delip buradaki enerji kaynaklarına ulaşmayı planlıyor. Quaise Energy firması teknolojilerinin yüzeyin 20 kilometre altına inmeye imkan verdiğini söylüyor. Firmaya göre bu derinlikte, sınırsız ısı var. Firma projesi için "melek" yatırımcılardan şimdiye kadar 40 milyon dolar fon desteği topladı.
Finansman turuna liderlik eden Safar Partners'ın Yönetici Ortağı Arunas Chesonis yaptığı açıklamada, "Temiz enerjiye hızlı geçiş, insanlığın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri" dedi ve devam etti: "Jeotermal enerji, daha az kaynak kullanarak çok daha fazla güç sağlayabilir. Temiz enerji geçişine bu iki açıdan da yaklaşmak zorundayız. Quaise'in çözümü, temiz, yenilenebilir enerjinin gezegenimizin geleceğini güvence altına alacağı bir gelecek vaat ediyor."
Geleneksel matkaplar, kabuğun sığ derinliklerinde bulunan kaya ve mineraller arasında kolayca geçebiliyor, ancak daha derinlerde kayaların sertliği, aşırı basınç ve yüksek sıcaklık matkap uçlarını işe yaramaz hale getiriyor. Firmanın geliştirdiği milimetik sondaj sistemi yaklaşık on yıldır üzerinde çalışılan ancak henüz üretime geçmemiş bir fikir. Bu sondaj teknolojisi yüksek frekanslı dalgalar kullanarak kayaları ısıtmaya ve eritip veya buharlaştırıp yol açmaya dayanıyor. Ana kayayı geleneksel yöntemlerle delecek olan firma, daha sonra daha derinlere inmek için bu enerji dalgalarını kullanacak. Firma, bu sondajlardan sonra ulaştıkları enerji kaynağını, yani ısıyı, geleneksel güç istasyonlarına enerji vermek için kullanacak ve böylece fosil yakıtlara gerek kalmayacak.
Quaise'in bu fikri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini yakında göreceğiz. Firma 2024 yılına kadar işlevsel sondaj makineleri üretmeyi hedefliyor.
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