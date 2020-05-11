Bir Overclock Şovu da AMD Ryzen 3 3100'den Geldi

AMD'nin bütçe dostu olarak tanıttığı AMD Ryzen 3 3100, hız aşırtma ile kimsenin beklemediği hızlara ulaşmayı başarıyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen 3 3100 ile 6GHz OC Hız Rekoru Kırıldı

AMD'nin kısa bir süre önce tanıttığı yeni işlemci ailesinde bütçe dostu olarak yer alan AMD Ryzen 3 3100, boyundan büyük işler yapıyor. Hız aşırtma uygulanan yeni işlemci, tam 6GHz frekans bariyerine dokunarak yeni bir rekora imza atmayı başarmış.

Tanınmış hız aşırtma ustalarından TSAIK taraıfından uygulanan testte AMD Ryzen 3 3100, bir sıvı azot soğutma bloğu kullanılarak tam 5.92 GHz'e kadar frekans yükseltmeyi başarmış. 4 çekirdek ve 8 izlek sahibi olan AMD Ryzen 3 3100, 1.45 voltta, MSI MAG X570 Tomahawk anakart üzerinde çalıştırılmış. Sistemde 8 GB RAM olduğu da not olarak düşülmüş.

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Ryzen 3 3100'ün sağladığı bu performans, AMD'nin bir diğer işlemcisi olan Ryzen 9 3950X ile beraber hız aşırtma rekorları arasında ikinci sıraya yerleşiyor. Daha önce Ryzen 9 3950X, 6.041 GHz'e erişmeyi başarmıştı. Ancak elbette iki işlemci arasında hem segment hem fiyat farkı bulunduğunu da belirtmek lazım. Bu anlamda yalnızca 99 Dolar fiyatlı Ryzen 3 3100, gerçekten de boyundan büyük işler yapıyor diyebiliriz.

Kağıt üzerinde 3.6 GHz temel saat ve 3.9 GHz tavan frekans değerlerine sahip olan Ryzen 3 3100, imza attığı bu sonuçla beraber, uygun fiyata performans canavarı bir oyun bilgisayarı toplamak isteyenlere hitap ediyor. Ryzen 3 3100'ün yakın zamanda satışa çıkması bekleniyor.

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