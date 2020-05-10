Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X İçin Oynanış Fragmanıyla Göründü

Ubisoft, Inside Xbox Mayıs bölümünde Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın aralarında Microsoft'un Xbox Series X'inin de bulunduğu yeni nesil konsolların tüm avantajlarından faydalanacağını açıkladı.

Valhalla, Inside Xbox Mayıs Bölümünde Gösterildi

Ubisoft, Inside Xbox Mayıs bölümünde Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın aralarında Microsoft'un Xbox Series X'inin de bulunduğu yeni nesil konsolların tüm avantajlarından faydalanacağını açıkladı. Oyuncular yayınlanan fragmanda Assassin's Creed Valhalla'nın oynanışından da sahneler görmüş oldular.

"Geliştiriciler olarak yeni donanımlarla çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz, çünkü bu sayede yaratıcı vizyonumuzu daha iyi ifade etme şansına kavuşuyoruz. Assassin's Creed serisi daima mümkün olan en sarıcı deneyimi sunmak için yeni konsolların yeteneklerini ve yeni teknolojileri sonuna kadar kullanmıştır. Assassin's Creed Valhalla'yı Xbox Series X'e getirmek için Microsoft'la yakın işbirliği halindeyiz" diyor Assassin's Creed Valhalla'nın Kreatif Direktörü Ashraf Ismail.

Xbox Series X sayesinde Assassin's Creed Valhalla gelişmiş grafiklerin tüm özelliklerinden faydalanacak ve oyunculara Norveç ve İngiltere'nin açık dünyalarına en ince detaylarına kadar tecrübe etme imkanı verecek. Ayrıca Assassin's Creed Valhalla hızlı yükleme sürelerinden de faydalanacak.

Son olarak, Assassin's Creed Valhalla Smart Delivery teknolojisini de kullanacak, yani oyuncular oyunu bir kez satın aldıktan sonra ister Xbox One, ister Xbox Series X'te oynayabilecekler.

Ubisoft Montreal'deki Assassin's Creed IV Black Flag  ve Assassin's Creed Origins ekipleri tarafından geliştirilen Assassin's Creed Valhalla oyuncuları savaş ve zafer hikayeleriyle büyümüş bir Viking akıncısı olan Eivor'un hikayesini yaşamaya davet ediyor. Heyecan verici bir Viking deneyimi sunacak olan oyun oyuncuları İngiltere'nin Karanlık Çağı'nı konu alan, dinamik ve harika görünen bir açık dünyaya götürecek. Assassin's Creed Valhalla'da oyuncular akınlara katılmak, yerleşim yerlerini büyütmek, güçlerini ve nüfuzlarını arttırmak gibi yeni özelliklerle de karşılaşacaklar.

Assassin's Creed Valhalla Hangi Konsollara Çıkacak?

Assassin's Creed Valhalla tüm dünyada 2020'nin son aylarında Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia ve Windows PC (Epic Games Store ve Ubisoft Store) için çıkacak. Oyun ayrıca Ubisoft'un abonelik servisi UPLAY+'de de yer alacak.

Assassin's Creed Valhalla ön siparişi veren oyuncular, intikam arayışındaki efsanevi bir Norveçli savaşçıya katılacakları ek The Way of the Berserker görevine de sahip olacaklar.

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