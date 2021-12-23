Bir Robotun Bir İnsanı Öldürdüğü İlk Olay: İşte 42 Yıl Önce Yaşananlar...

Çekoslovakyalı edebiyatçı Karel Capek, robot kelimesini literatüre kazandıran isim olarak biliniyor. Bu kelime, 1923 yılında resmi olarak sözlüklere girdi. 1950 yılında ise Isaac Asimov, "I, Robot" adlı unutulmaz eseri ile robotların uyacakları kanunları belirlemişti.
Fakat 1979 yılında robotların eline ilk kez kan bulaştı. Asimov'un "kurallarını göz ardı eden" bir robot, Ford fabrikalarında 26 yaşındaki işçi Robert Williams'ı öldürdü.
Aslında olayda robotun suçlu olduğunu iddia etmek haksızlık olur. Zaten olayın ardından sonra kurulan mahkeme de yeterli güvenlik önlemleri almamış olduğu gerekçesi ile Ford'u 10 milyon dolar ceza ödemeye mahkum etmişti.
Olay nasıl gerçekleşti?
Williams, beş katlı bir robot olan parça alma sisteminin üç operatöründen biriydi. Robot, Flat Rock tesisindeki yüksek yoğunluklu depolama raflarından dökümleri almak için tasarlandı. Makinenin bir kısmı, dökümleri raflara ve raflardan taşımak için mekanik kollarla donatılmış kauçuk tekerlekler üzerindeki arabalar olan bir tonluk transfer araçlarını içeriyordu.
Robot hatalı envanter okumaları verdiğinde, Williams'tan parçaları manuel olarak almak için raflara tırmanması istendi. O da depolama rafının üçüncü katına tırmandı. Ancak bu sırada devre dışı bırakılmamış olan robot kollarının biri tarafından arkadan vuruldu ve ezildi. Talihsiz işçi o anda hayatını kaybetti. Cesedinin, ortadan kaybolmasından endişe duyan işçiler tarafından keşfedilene kadar 30 dakika rafta asılı kaldığı rapor edildi.
Tabii ki Terminator filmlerinden farklı olarak robotun karşısındaki insanı öldürmek gibi bir arzusu olmamasının ötesinde, o insanın varlığını bile tanımlayabilecek donanıma sahip değildi.
Bugün de robotlar üretim aşamalarında görev alıyorlar, mayın temizliyorlar, Mars'ta yürüyorlar... Onlar geliştikçe kaza riskleri de azalıyor ama bu kez de endişe robotların insan işçilerin işlerini ellerinden alması şeklinde öne çıkıyor...
Okuyucu YorumlarıToplam 6 Yorum Giriş Yapın
o fabrikadaki robot dedikğiniz şeyler bir pc donanımından farksız çalışıyor. programlıyorsunuz ve o hareketi sürekli olarak yapıyor. örnek sağdan al, sola koy, geriye çekil bekle. işçi işlenmiş parçayı alıp yeni paçayı koysun. start a bassın tekrar aynı hareketi yapsın. bu esnada çevresinde olursan tabiki zarar görürsün.
"Olay nasıl gerçekleşmişti?"
Nasıl gerçekleşti derken sizin bir açıklama yapacağınızı sanmıştım oysa siz okuyuculara soruyormussunuz.
Ben de bilmiyorum nasıl gerçekleşmiş belki bilen biri çıkar.
CHIP Online'ın notu:
2. sayfanın başlarında belirtilmiş
bu ne haber mi bunlar chip e yakışmıyor daha kaliteli haberler bekliyoruz
Microsoft'un başarılı yorum robotu Edip Çiftçi'nin de kötü bir niyeti olmadığı en sonunda anlaşılacak ve üstadın değerinin farkına bir gün mutlaka varılacakır.
Üstad Edip Çiftçi'ye selamlar, sevgiler, saygılar...
Hatırlıyorum da geçen yıl insansız uçak isyan etmişti vurup yok etmek zorunda kalmışlardı. Aynı şey yine olabilir uçak, üretim robotu yada bir manyağın kuru sıkı tabancayı, kamera ve bilgisayarı birleştirip otomatik olarak hareket eden herşeye saldıran bir şey yapması :D fark etmez
Bence En İyi Robot ROBOCOP :)