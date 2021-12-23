Bir Robotun Bir İnsanı Öldürdüğü İlk Olay: İşte 42 Yıl Önce Yaşananlar...

Robotların insanları öldürdüğü ilk olayın üzerinden tam 42 yıl geçti. Peki ama bu acı olay nasıl yaşanmıştı? Dünyanın ilk katil robotu ve bahtsız kurbanının hikayesi içeride...

Bir Robotun Bir İnsanı Öldürdüğü İlk Olay...
Olay, sonrasında alınan karar, gazetelere bu şekilde yansımıştı.

Okuyucu Yorumları

Toplam 6 Yorum

o fabrikadaki robot dedikğiniz şeyler bir pc donanımından farksız çalışıyor. programlıyorsunuz ve o hareketi sürekli olarak yapıyor. örnek sağdan al, sola koy, geriye çekil bekle. işçi işlenmiş parçayı alıp yeni paçayı koysun. start a bassın tekrar aynı hareketi yapsın. bu esnada çevresinde olursan tabiki zarar görürsün.

"Olay nasıl gerçekleşmişti?"
Nasıl gerçekleşti derken sizin bir açıklama yapacağınızı sanmıştım oysa siz okuyuculara soruyormussunuz.
Ben de bilmiyorum nasıl gerçekleşmiş belki bilen biri çıkar.

CHIP Online'ın notu:
2. sayfanın başlarında belirtilmiş

bu ne haber mi bunlar chip e yakışmıyor daha kaliteli haberler bekliyoruz

Microsoft'un başarılı yorum robotu Edip Çiftçi'nin de kötü bir niyeti olmadığı en sonunda anlaşılacak ve üstadın değerinin farkına bir gün mutlaka varılacakır.

Üstad Edip Çiftçi'ye selamlar, sevgiler, saygılar...

Hatırlıyorum da geçen yıl insansız uçak isyan etmişti vurup yok etmek zorunda kalmışlardı. Aynı şey yine olabilir uçak, üretim robotu yada bir manyağın kuru sıkı tabancayı, kamera ve bilgisayarı birleştirip otomatik olarak hareket eden herşeye saldıran bir şey yapması :D fark etmez

Bence En İyi Robot ROBOCOP :)

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