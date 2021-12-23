Bir Robotun Bir İnsanı Öldürdüğü İlk Olay: İşte 42 Yıl Önce Yaşananlar...

Robotların insanları öldürdüğü ilk olayın üzerinden tam 42 yıl geçti. Peki ama bu acı olay nasıl yaşanmıştı? Dünyanın ilk katil robotu ve bahtsız kurbanının hikayesi içeride...