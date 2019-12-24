Bir Sonraki Sony, Delikli Ekranla mı Gelecek?

Son birkaç senedir telefon üreticilerinin büyük çoğunluğu, ekran alanını artırmak için büyük çaba harcıyorlar.
LetsGoDigital tarafından keşfedilen yeni patente göre Sony, sonunda ekranın ortasında bulunan "delikli" kamera tasarımına geçmeyi düşünmeye nihayet başladı. Patentle birlikte gelen görüntü, kullanıcı arayüzünü göstermeyi amaçlıyor ancak bu sırada çerçevesi oldukça ince bir tasarımı da gösteriyor. Çizimdeki tasarımın ekran çerçevesi, selfie kamerasını içerisine alacak kadar geniş görünmüyor.
Patentteki resimden oluşturulan hayali çizim, delikli kameranın üstte olabileceğini düşünüyor. Elbette patent sadece arayüzü göstermek istediğinden, buradan çıkarımlarda bulunmak doğru olmayabilir.
Dahası Sony'nin ekranın üzerinde bulunan ve görüntüyü engelleyen kameraları daha önce eleştirmişti. Firmaya göre bu kameralar, izleme deneyimini olumsuz etkiliyordu. Firmanın bu iddiasından geri adım attığını görürsek, bu gerçekten ilginç olacak.
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