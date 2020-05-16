Bir Tesla Model 3 Sahibi, Aracını almak İsteyen Hırsıza Hayatı Dar Etti

Bu haberi okuyan otomobil hırsızları, eminiz bir Tesla Model 3'e yaklaşırken artık çok daha temkinli yaklaşacaktır.

  • Levent Öztürk
Hırsızını tutsak alan Tesla Model 3

Bağlantılı araç teknolojisi, hırsızlara karşı büyük bir zafer daha kazandı. Bir Tesla Model 3 sahibi, teknolojinin gücünü kullanarak elektrikli arabasını çalmaya çalışan bir kişiyi uzaktan aracın içine kilitledi ve hırsızlık denemesi yapan kişi polis gelene kadar aracın içerisinde hapis tutuldu.

Barstow, Kaliforniya polisinin geçtiğimiz günlerde bir Facebook yazısı ile açıkladığına göre hırsızlık girişimi 8 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Hırsız, aracın kapısını açarak sürücüye, aracından dışarı çıkmasını söyledi. 

Olaylar gerçekleşirken aracından inen kurban, akıllı telefonunu kullanarak aracı durdurdu ve kapıları kilitledi. Bu da şüphelinin, polis gelene kadar araç içerisinde kapalı kalmasını sağladı. Polisin olay yerine gelmesi ile beraber de şüpheli tutuklandı.

Tesla sahipleri, şirketin mobil uygulamasını kullanarak araçlarına pek çok farklı komut verebiliyor ve bunların arasında aracı çalıştırmak / stop etmek ve kapıları kilitlemek de bulunuyor.

Tabii ki bu özellikler sadece Tesla'ya özel değil ve pek çok otomobil üreticisi, akıllı telefon uygulamaları ile benzer işlevler sunuyor. Tesla sahibinin başına gelen olay ise, bağlantılı araçların avantajlarını gözler önüne sermesi açısından önemli kabul edilebilir.

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