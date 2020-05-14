Xiaomi CEO'su, iPhone ile "Yakalandı", İnternette Olay Oldu

iPhone kullandığı yanlışlıkla ortaya çıkan Xiaomi CEO'su, bu yaptığını gizlemek zorunda kaldı. Ancak durum, görünenden farklı olabilir.

Xiaomi CEO'su iPhone ile "Yakalandı"

Belirli bir telefon markasıyla sözleşme imzaladıktan sonra rakip firmanın telefonlarıyla yakalanan ünlülere rastladık. Bu kez Xiaomi'nin CEO'su bir iPhone kullanırken "yakalandı" ancak durum, Twitter topluluğunun düşündüğünden biraz farklı olabilir.

Xiaomi Çin'in CEO'su Lei Jun, şimdiye kadar neredeyse her defasında Xiaomi amiral gemisi telefonuyla görüntülenmişti. Ancak Jun'un bu kez Twitter'da bir iPhone ile paylaşım yaptığı fark edildi. Küçük ayrıntı, Çinli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Sosyal platformda büyüyen dalga üzerine Xiaomi CEO'su tweet'ini sildi.

Marka hayranları firmanın CEO'sunu başka bir telefonla gördüğünde bunu bir ihanet gibi algılasa da, bazen gerçekteki durum görünenden farklı olabiliyor. Yöneticiler, farklı markaların telefonlarını test etmek, kendi telefonlarıyla karşılaştırmak için kullanabiliyorlar. Jun da muhtemelen sadece iPhone'u test etmek için kullanıyordu ve paylaşım yaparken "iPhone" etiketinin göründüğünü unuttu. Yani telefon firması yöneticilerinin farklı marka telefonlarla yakalanan ünlülerden bir farkı olduğu söylenebilir.

Dahası bir iPhone modeli kullanmak, diğer telefonlardan nefret ettiğiniz anlamına gelmiyor. Aslına bakarsanız, CEO'nun iPhone'u test ederken onu kullandığını gizlemek zorunda hissetmesinin ve tweet'ini silmesinin bile gerekliliği tartışılabilir.

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