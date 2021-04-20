Bir Tesla Model S Sürücüsüz Yol Alırken Kaza Yaptı; 2 Kişi Öldü

Tesla'nın otonom sürüş seçeneğinin tehlikeleri bir kere daha tartışma konusu. Otomatik sürüş sırasında kaza yapan bir Tesla Model S, iki kişinin hayatına mal oldu...