Bir Tesla Model S Sürücüsüz Yol Alırken Kaza Yaptı; 2 Kişi Öldü

Tesla, yeni bir kazanın ardından bir kez daha otonom sürüş alanında şimşekleri üzerine çekti. KHOU, Wall Street Journal ve Reuters'ın haberine göre, sürücü koltuğunda kimse yokken araca binen iki kişi, içinde bulundukları 2019 Model S'in bir ağaca çarpması sonrasında hayatını kaybetti. Yolculardan biri ön yolcu koltuğunda, diğeri arka koltukta oturuyordu.
Kaza sırasında otomatik pilotun devrede olup olmadığı bilinmiyor. Kimlikleri verilmeyen kazazedelerin birinin 59, diğerinin 69 yaşında olduğu öğrenildi.
Eğer Model S'in sürücü koltuğunda kimse olmadığı netlik kazanırsa, kullanıcıların otomatik pilotu yanlış anlamış oldukları ortaya çıkacak. Her ne kadar araç kendi kendine gitme yeteneğine sahip olsa da, bu sürücü koltuğunda birinin olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Acil bir durumda sürücünün kontrolü ele almaya hazırlıklı olması gerekiyor.
Kaza, aynı zamanda acil müdahale ekiplerinin elektrikli araçlara müdahale ederken farklı yöntemler kullanması gerektiğini de gözler önüne serdi. Ekipler alev alan Model S'i söndürmek için dört saat harcadılar. Bunun nedeni, elbette araçta bulunan dev bataryalar ve içerisindeki alev alabilen kimyasallardı...
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