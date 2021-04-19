PlayStation 4 ve Xbox One Sahiplerine Battlefield 6 Şoku

Yeni bir iddiaya göre Battlefield 6, PS4 ve Xbox One'ı atlayıp yalnızca PS5, Xbox Series X/S ve PC için yayınlanacak. Söylentinin kaynağı, Battlefield hakkında yayınladığı sızıntılarla ünlenen Tom Henderson. Henderson kaynaklarının Battlefield 6 hakkında PS4 ve Xbox One platformları için "kesin ve net" bir bilgi vermediklerini söylüyor. Bu da ona göre, oyunun bu platformlar için yayınlanmayacağı anlamına geliyor.
Henderson, attığı tweet'te ayrıca, Battlefield 6'nın birinci gün Xbox Game Pass'e geleceği yönündeki söylentilerin doğru olduğunu ve bu hareketin "oyuncu sayısını artırmak için" yapılacağını belirtti.
Battlefield 6 hakkında ne biliyoruz?
Battlefield 6'nın PS5, Xbox Series X/S ve PC için Noel 2021 döneminde, yani Ekim ve Aralık arasında yayınlayacağı doğrulandı ve EA, oyunun "gerçek bir yeni nesil vizyona" sahip olacağını açıkladı. Bu yeni nesil vurgusu, oyunun görece olarak eski platformlara gelmeyeceği söylentisini destekliyor gibi görünebilir. EA Battlefield 6 hakkında 2021 ilkbahar aylarında daha fazla bilgi yayınlayacağını belirtmişti. Belki önümüzdeki aylarda PS4 ve Xbox One sürümü olup olmayacağı konusunda da bir açıklama yapabilir.
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