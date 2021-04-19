PlayStation 4 ve Xbox One Sahiplerine Battlefield 6 Şoku

Battlefield 6 hakkında ortaya atılan yeni iddialara göre oyun, PlayStation 4 ve Xbox One serisi konsollara hiç gelmeyebilir...

PlayStation 4 ve Xbox One'a Battlefield 6 Şoku!

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