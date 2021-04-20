Bir Tesla Sahibi, Şangay Otomobil Fuarında Tesla Standını Birbirine Kattı

Bir Tesla Model 3 sahibi, bugün başlayan Şangay Otomobil Fuarı'nı birbirine kattı. Sergilenen Tesla araçlarından birinin üzerine çıkan kadın, bağırarak Tesla'yı protesto etti.
Model 3'ün fren kontrolünü hedefine alan ve üzerinde "Hatalı Fren Kontrolü" yazan bir tişört giyen kadının, güvenlik görevlileri tarafından yaka paça araçtan indirilmeden önce defalarca "Tesla fren kontrolü kaybetti" diye bağırdığı duyuldu. Kadının etrafını saran güvenlik görevlileri, tişörtteki mesajı saklamak için açık şemsiyeler kullandı.
Protestocu kadın, Model 3'ün frenlerinin başarısız olduğunu ve aile üyelerinden dördünün bir kazada neredeyse öldüğünü iddia ediyor. Ancak Tesla, bahsi geçen kazada araç verilerinin sorunsuz göründüğünü, aracın neredeyse saatte 120 kilometre hızla gittiğini ve aracın fren ve acil durum uyarı sistemlerinin düzgün çalıştığını gösterdiğini söylüyor.
Tesla, yaptığı açıklamada protestocu kadının "Tesla'nın fren sorununu defalarca protesto etmesiyle tanındığını" söyledi. Tüketici haklarına "büyük önem verdiğini" ve kadınla önceki görüşmelerinde birkaç çözüm önerdiklerini öne süren şirket, kadının bağımsız bir kontrol yaptırmayı reddettiğini ve arabayı iade etmekte ısrar ettiğini söylüyor.
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