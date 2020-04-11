Bir yanda çekirge istilası bir yanda koronavirüs! Afrika'da zorlu mücadele!

Tüm dünyada koronavirüs salgını için mücadeleler sürerken, Afrika'da koronavirüs dışında bir de halihazırda devam eden çöl çekirgesi istilasına karşı savaş var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, böcek ilacı sevkiyatının koronavirüs önlemleri yüzünden aksadığını aktarıyor.