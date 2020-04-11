Bir yanda çekirge istilası bir yanda koronavirüs! Afrika'da zorlu mücadele!

Çekirge istilasına karşı savaş, koronavirüs önlemlerine rağmen devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, "Bu istila özellikle Etiyopya, Kenya ve Somali'yi daha önce görülmemiş biçimde gıda güvenliğini ve milyonlarca insan hayatını tehdit ediyor" dedi.
BM gıda ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada, küresel COVID-19 salgını kaynaklı personel ve ekipman akışındaki sınırlamalara rağmen, Doğu Afrika'nın en büyük çöl çekirgesi istilasıyla mücadele ettiğini kaydetti.
Birçok ülkenin koronavirüs salgını çerçevesinde aldığı kısıtlamalar zorluk yaratsa da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), engelleri aşmak için hükumetler, çiftçiler ve tarım işletmeleri ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.
MART AYI YAĞMURLARI ÇEKİRGELERİ ARTIRACAK!
Gıda ve Tarım Örgütü'nün Doğu Afrika Direnç Takım Lideri Cyril Ferrand, "FAO ile çalışan ve bundan etkilenen tüm ülkeler, çöl çekirgelerini ulusal bir öncelik olarak görüyor, dolayısıyla çekirge istilasına karşı mücadele konusunda bir yavaşlama yok" dedi.
"Karantinalar günlük hayatımıza girmiş olmasına rağmen, çekirgelere karşı savaşan insanların halen gözlem yapma, havadan ve karadan operasyon yürütme yapma hakları var" dedi.
ÇEKİRGELER NEREYE DOĞRU GİDİYOR?
Mart ayındaki bol yağmurun çekirge sürülerini önümüzdeki aylarda artıracağı düşünülüyor. Bu yeni sürülerin de Kenya'dan Güney Sudan ve Uganda'ya geçeceği düşünülüyor.
Roma merkezli bir ajansın verdiği bilgilere göre, yeni nesil çekirgelerin ortaya çıktığı İran ve Yemen'de de durum oldukça endişe verici.
Şimdiye kadar 10 ülkedeki 240.000 hektar alana kimyasal veya biyolojik böcek ilaçları uygulandı. 750 kişi karadaki çekirge sürüleriyle mücadele etme konusunda eğitildi.
KORONAVİRÜS, ÇÖL ÇEKİRGESİ İSTİLASIYLA MÜCADELEYİ ETKİLİYOR
COVID-19, böcek ilacı ve motorlu sprey makinalarının stoklarına etki ediyor. Cyril Ferrand "Dünyadaki hava taşımacılığının azalması sebebiyle, en büyük sorunumuz şu an böcek ilaçlarının teslimatı" dedi. "Bizim önceliğimiz hiçbir ülkenin ilaç stoklarının erimemesi, eğer bu gerçekleşirse kırsal kesimde yaşayanlar ve gıda güvenliği bizim kampanyamızın başarılı olma durumuna bağlı" dedi. FAO'nun yürüttüğü mücadeleye destek olup olmamak, birçok insanın hayatını ve gıda güvenliğini etkileyecek.
COVID-19 yüzünden her ülkede bulunamadıklarını ifade eden Cyril Ferrand, Afrika, Yakın Doğu ve Güney Batı Asya'daki 450'den fazla ülkeye, eLocut3 adını verdikleri gerçek zamanlı data oluşturan cihaz dağıttıklarını söylüyor. Böylece koronavirüs sebebiyle ulaşamadıkları ülkelerden gerçek zamanlı data elde ediyorlar.
Çöl çekirgeleri, dünyanın en yıkıcı göçmen böcekleri olarak görülüyor. Yalnızca bir kilometrekarelik alana 80 milyon çöl çekirgesi sığabiliyor.
İKİNCİ DALGA İSTİLA, İLKİNİN 20 KATI BÜÜYKLÜĞÜNDE!
AP'nin haberine göre, Koronavirüs dünyaya yayılmadan haftalar önce Afrika'nın bazı bölgeleri son 70 yılda görülen en büyük çekirge istilasını yaşadı. Şimdi ise çöl çekirgeleri tarafından ikinci bir dalga söz konusu. Üstelik bu ikinci dalga ilk istilanın 20 katı büyüklüğünde.
BM Gıda ve Tarım Örgütü, iklim değişikliğinin de sebeplerinden biri olduğu bu yeni istilayı, gıda güvenliği ve geçim kaynakları açısından benzeri görülmemiş bir tehdit olarak nitelendiriyor.
FAO, çöl çekirgesi fon isteğini 153.2 milyon dolara çıkardı. Önümüzdeki yağmur sezonunun çöl çekirgesi popülasyonunu 20 kart artıracağını öngörülüyor.
Etiyopya, Kenya, Somali, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya çekirgelerden en çok etkilenen ülkeler arasında ve 20 milyon insanın gıda güvenliği tehdit altında. Şu an halihazırda süren savaş yüzünden insani kriz yaşayan Yemen'deki 15 milyon insan da aynı durumda.
AFRİKA'DA KORONAVİRÜS RAKAMLARI
Dünya Sağlık Örgütü bu hafta yaptığı açıklamada "COVID-19'un Afrika'ya ulaşması dünyanın diğer ülkelerine göre daha yavaş oldu, ama enfeksiyon oranı katlanarak arttı ve yayılmaya devam ediyor" dedi. 7 Nisan itibarıyla kıtada 10 binden fazla vaka ve 500'den fazla ölüm olduğu bildirildi.
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