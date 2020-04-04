Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Çinli uzmanlardan yeni iddia

Koronavirüsle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Virüsle ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Çinli uzmanlar koronavirüsün mutasyona uğradığını ve 49 gün enfekte olduğunu söyledi. Peki koronavirüs mutasyona mı uğradı? Uzmanlar ne diyor?