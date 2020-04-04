Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Çinli uzmanlardan yeni iddia

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Şimdi de koronavirüsün mutasyona uğradığına dair Çinli uzmanlardan yeni bir açıklama geldi. Çin'de orta yaşlı bir adamda enfeksiyon süresinin 49 güne kadar uzadığı iddia edildi. Prof.Dr.Mustafa Çetin ve Dr. Pervin Sevda Bıkmaz CNN Türk'te mutasyon iddialarını yorumladı. Peki Koronavirüs mutasyona mı uğradı?
KORONAVİRÜS MUTASYONA MI UĞRADI?
Yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı ve bir alt türünün olduğu ve enfeksiyon süresinin 20 günden 49 güne kadar çıktığı iddia edildi. Dikkat çeken bu açıklama Çinli bilim insanlarından geldi. Uzmanlar bu tespitlerini inceledikleri sıra dışı bir vakaya dayandırdı. İddialarına göre orta yaşlı bir erkek yeni tip koronavirüsü tam 49 gün boyunca taşıdı. 8 Şubat 2020 tarihinde koronavirüs şüphesi nedeni ile Wuhan'daki bir hastaneye yatırılan adam 17, 22, 26, 30, 34, 39, 43 ve 49. günlerde pozitif olarak test edildi. Yani 8 testi de pozitif çıktı. 49 gün boyunca hastadaki semptonların hafif şekilde seyretmesi de dikkat çekti.
İsmi açıklanmayan hasta yeni tip koronavirüsü en uzun süre taşıyan vaka olarak kayıtlara geçti. Çünkü daha önceki çalışmalarda yeni tip koronavirüsün enfekte süresinin ortalama 20 gün olduğu kaydedilmişti. Araştırmayı yürüten Çinli hekim daha önce enfeksiyon süresi ne kadar uzun olursa sonuçların o kadar şiddetli olacağını düşündüklerini ama aksine ciddi olmayan vakalardan birinin en uzun viral bulaşıcılık süresine sahip olduğunu açıkladı. Orta yaşlı bu kişinin hastalığının kronikleştiğini bildiren uzmanlar hastanın Çin'de ve deneysel olarak ABD'de ve İngiltere'de kullanılan kan bazlı bir terapi ile tedavi edildiğini aktardı. Buna göre hastaya iyileşmiş ve kanında yeni tip koronavirüsün mücadele antikorları olan bir başka hastadan plazma transfüzyonu yapıldı.
Araştırmacılar bu vakanın yeni tip koronavirüsün bir alt ürü olabileceğini vurguladı.
PROF. DR. MUSTAFA ÇETİN MUTASYON İDDİALARI İÇİN ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"Haberi gördüm. Şaşkınlık içindeyiz. O nedenle her söyleneni hemen doğru ve kabul etmemek lazım. Ama okuduklarım cidden de mutasyona uğradığı aslında iki farklı virüs olduğu ve yüzde 70'nin aslında daha az enfeksiyon bulguları yapan daha uzun süre vücutta kaldığını, yüzde 30'nun daha ağır seyrettiğine dair söylemler var. Yani bu 49 gün devam eden durumdan önce ortalama 20 gün civarında temizlendiğine inanılıyordu. Virüslerin de bir çeşit adaptasyonu var. Yani vücudumuza geldiğinde yapmak istediği bizi öldürmek değil, bizimle birlikte yaşamaya devam etmek. Yani onlar da bir adaptasyon geliştiriyor. O yüzden sonradan yeni ataklar olabilir. O yüzden insanları yüzde 70'i yüzde 80'i bu virüsle tanışacak ve enfekte olacak deniyor. Yani bizim hayatımızın bir parçası olacak. Bizim immün yani bağışıklık sistemimiz, evrimsel geçmişimiz bu virüsü kayda almadı. Çünkü bu virüs yoktu. Şimdi hepimiz kendi organizmalarımız, insan bedeni buna karşı davranışını da belirliyor, virüsü de belirliyor. Mikrobiyolog değilim. Takip ettiğim yayınlar çerçevesinde yanıtlayabilirim."
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