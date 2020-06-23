Bir Zamanların İnternetin Vazgeçilmezi Olan Flash'ın Tabutuna Son Çivi

Flash'ın tabutuna son çiviyi, sahibi olan Adobe çakıyor: Flash'ın destek süresi biterken Adobe'nin nadir rastlanan bir şekilde, kendi yazılımını kaldırmanızı isteyeceği ortaya çıktı.