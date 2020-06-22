Dünya bu açıklamaya kitlendi! Koronavirüs -20 derecede 20 yıl yaşayabilir!

Çin'de tıbbi danışmanlık görevindeki Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl boyunca yaşayabileceğini söyledi. Açıklamaya göre, Covid-19 donmuş gıdalar üzerinden rahatlıkla ülkeler arasında yayılabilir...

Koronavirüs 20 yıl sürebilir!

Koronavirüs ile mücadele tüm Dünya genelinde devam ediyor. Her geçen gün koronavirüs nedeniyle ölümler gerçekleşirken, salgının başladığı Çin'de tıbbi danışman olarak görev yapan Profesör Li Lanjuan, herkesi korkutan bir açıklama yaptı.

Koronavirüs Eksi 20 Derecede 20 Yıl Yaşayabilir

Daily Mail'in haberine göre, Li Lanjuan'ın açıklaması şu şekilde: Koronavirüs -20 derecede 20 yıl boyunca yaşamaya devam edebilir. Soğuk hava koşullarına oldukça dayanıklı olan Covid-19, donmuş gıdalar aracılığıyla ülkeler arasında rahatlıkla yayılmaya devam edebilir. Bu nedenle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerekiyor. Lanjuan "Yeni koronavirüs özellikle soğuktan korkmuyor." diyor.

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"Pazardan Hızlıca Yayılma Nedeni Soğuğa Dayanıklılığı"

Koronavirüsün ilk yayılma şekline de dikkat çeken Prof. Lanjuan, koronavirüsün çok fazla donmuş gıdanın satıldığı pazardan çok hızlı yayılma nedeninin de bu olduğunu söyledi: "Bu, virüsün neden bol miktarda dondurulmuş gıda içeren deniz ürünleri pazarlarında hızlıca yayıldığını açıklıyor. Bu şekilde virüsün ülkeler arasında taşınması da mümkündür."

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