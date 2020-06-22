Snaprdagon 690'lı ve 5G Destekli Yeni Bir Nokia Telefon Geliyor

Nokia, 5G bağlantısını bütçe dostu telefonlara getirmeyi amaçlayan telefonunu, Snapdragon 690'ın tanıtımıyla birlikte bir miktar ortaya çıkardı.
Congratulations @cristianoamon and the awesome team at @Qualcomm for the launch of #Snapdragon 690 Mobile Platform! We are excited to bring our Nokia Phones vision of a truly global, future proof 5G experience at an even more affordable price with this transformational platform! pic.twitter.com/yctqfE13sY— Juho Sarvikas (@sarvikas) June 17, 2020
5G'yi destekleyen Snapdragon 690 yonga setinin tanıtımının sonlarına doğru, Nokia'nın bu yonga setini kullanan ilk ortak firmalardan biri olacağı doğrulandı. X51 RF modemi kullanan yonga seti, global bantları, alt-6 spektrumunda NSA ve SA'yı destekliyor; dolayısıyla mmWave teknolojisini kullanan hizmet sağlayıcılarıyla uyumlu değil. 8nm teknolojisine sahip Snapdragon 690, iki büyük Kryo 560 çekirdeği ve altı küçük ARM Cortex-A55 çekirdeğine sahip. İşlemci performansının Snapdragon 675'ten yüzde 20 daha iyi olduğu söyleniyor.
Yonga setinin desteklediği donanımlar arasında 192MP'e kadar kameralar, 120Hz'te full HD video kaydı ve QHD'de 60 fps video kaydı var. HDR10+ desteği de bulunan yonga seti, Qualcomm'un hızlı şarj teknolojisi Quick Charge 4+ için desteğe sahip.
Tazelenmeyi bekleyen Nokia 7.2 hesaba katıldığında, bu yonga setini kullanacak olan telefonun Nokia 7 serisine ait olacağı inancı güçleniyor. HMD Global'in ürün müdürü Juho Sarvikas, telefonu "duyurduğu" Tweet'te yeni cihazın diğer Nokia'larda rastlanmayan yüksek bir ekran tazeleme hızı sunacağını da söyledi. Telefonun bu sene, ilerleyen aylarda tanıtılması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın