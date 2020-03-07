Birbirinden Büyüleyici 46 Duvar Kağıdı

Haftanın duvar kağıtları: Masaüstünüzü değiştirme zamanı geldi; işte sizin için seçtiğimiz kareler!

Birbirinden Büyüleyici 46 Duvar Kağıdı

PC'nizi, tabletinizi veya cebinizi her açışınızda aynı masaüstünü görmekten bıktıysanız, doğru adrestesiniz. Her zamanki gibi en iyi, yüksek çözünürlüklü ve net fotoğrafları galerimizde bulabileceksiniz. Manzaralar, çiçekler, mevsimlere özel kareler ve fazlası, galerimizde sizleri bekliyor. 46 duvar kağıdı için buraya tıklayın!

Not: Duvar kağıdını ayarlamadan önce, öncelikle indirme simgesine tıklayarak PC'nize kaydetmeyi (veya büyüteç simgesine tıklayarak büyütmeyi) unutmayın.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM aktüel 6 Mart 2020 kataloğunda Huawei ve LG cep telefonu sürprizi
A101 aktüel 5 Mart 2020 kataloğunda Huawei Y9 Prime 2019, Toshiba Smart Led TV satacak
Picasso'nun Jacqueline'in Portresi adlı tablosu 6,5 milyon euroya satıldı!
Corona Virüs nedeniyle Görevimiz Tehlike'nin çekimleri durduruldu
Günün En çok Okunanları
İşte Dünyanın En Hızlı Veri Platformu!
Galaxy S20 Ultra'yı da Paramparça Ettiler!
Ford'dan Motorların Üzerine Kapı Açılmasını Engelleyen Yeni Teknoloji
Door Kickers Action Squad İnceleme
Half-Life: Alyx'ten 13 Dakikalık Oynanış Videosu

 

 