iPhone 7'ye Android Yüklemeyi Başardılar

Yeni bir jailbreak, iPhone 7'ye Android yükleyip çalıştırmanıza izin veriyor!

iPhone 7'ye Android Yüklemeyi Başardılar

iPhone 7 için geliştirilen bir jailbreak, telefonda Android çalıştırmaya izin veriyor. Yani sonunda iPhone ile gelen işletim sistemi dışındaki bir işletim sistemi çalıştırmanız mümkün.

Project Sandcastle adıyla yayınlanan proje, beta aşamasında ve dikkat edilmesi gereken bazı noktaları var. Jailbreak şu an sadece iPhone 7, iPhone 7 Plus ve en son iPod Touch ile çalışıyor ve yüklendiğinde bazı bileşenler çalışmıyor. Jailbreak içerisinde GPU, kamera, ses, hücresel bağlantı, Bluetooth desteği bulunmuyor.

Çoğu özellik çalışmasa da iPhone'da Android'in çalıştırılmış olması büyük bir başarı. Project Sandcastle, kurucularının yaklaşık 10 sene önce ilk iPhone'da Android çalıştırdığını da iddia ediyor.

Bahsettiğimiz eksiklerden dolayı Project Sandcastle'ı günlük telefonunuzda denemenizi elbette önermiyoruz. Risk almak ve Android'i iPhone 7'de denemek isteyenler, buradan başlayabilirler.

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