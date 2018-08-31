Birinci Nesil iPhone Prototipi Satışta
Birinci nesil iPhone'a ait olduğu iddia edilen prototip, eBay'de 12.300 dolara satışa sunuldu!
Birinci nesil iPhone prototipi olduğu iddia edilen bir cihaz, eBay'de 12.300 dolara satışa sunuldu.
Satıcıya göre cihaz, üretim öncesi bir iPhone 2G prototipi ve iOS'un donanımı test etmeye yönelik ilk sürümlerinden biriyle çalışıyor (o zamanki adı iPhone OS). Cihaz bir takım "kozmetik aşınmalarla" gelse de tam anlamıyla çalıştığı söyleniyor. Prototipin gerçek olup olmadığını söylemek ise zor. Satıcı, cihazı nereden bulduğunu söylemiyor ancak üzerinde "Ver 1.1.1" yazdığını görüyoruz.
"Project Purple" adlı prototipten sadece birkaç tane üretildiği söyleniyor, bu yüzden bulması oldukça zor. Ancak prototipe sahip olmanız, onu koleksiyonunuza eklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Tabi, gördüğümüz bu şey eğer gerçekse.
Zeynel A. Öztürk
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