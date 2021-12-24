Teknoloji Devleri, Omicron Nedeniyle CES 2022'den Çekiliyor!

Dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı olarak da bilinen CES, bu sene 5 Ocak - 8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'te gerçekleşecek. Teknoloji devlerinin yeni duyurularını paylaşacağı etkinlik için son viraj dönülürken, Omicron varyantının yayılması pek çok teknoloji devinde endişeye neden oluyor.
Yapılan açıklamalara göre Google, Lenovo, Intel Amazon, Meta ve Twitter'ı, CES 2022'de göremeyeceğiz. COVID-19'un Omicron varyantının getirdiği belirsizler nedeniyle fuara katılmayacağını açıklayan 6 şirketin yanı sıra daha pek çok şirket fuardan çekildiğini açıkladı.
T-Mobile, NVIDIA, Pinterest ve iHearthRadio gibi şirketlerin de katılmayacağı CES 2022, diğer teknoloji devlerini de endişelendiriyor ve muhtemelen birkaç gün içinde bu listenin büyüdüğüne şahit olacağız.
COVID-19'un ilk patladığı zaman benzeri pek çok büyük çaplı organizasyonun iptal edildiğini görmüştük. Ancak şu ana kadar CES 2022'nin iptal edileceğiyle ilgili bir açıklama yok. CES organizataröleri tarafından yapılan açıklama, etkinlik için bir dizi sağlık protokolünün uygulandığı yönünde. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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