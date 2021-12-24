Teknoloji Devleri, Omicron Nedeniyle CES 2022'den Çekiliyor!

Teknoloji devleri, Omicron varyantı nedeniyle dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'den çekildiklerini duyurmaya devam ediyor. Dahası, önümüzdeki günlerde katılmayacaklar listesinin büyümesi de bekleniyor.

  • Ercan Uğurlu
Teknoloji Devleri CES 2022'den Tek Tek Çekiliyor!

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