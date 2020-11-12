BiTaksi Artık AppGallery'de!

İstanbul ve Ankara'da hizmet veren, hızlı, kolay ve güvenli yolculuk uygulaması BiTaksi, lokasyon ve push altyapısını Huawei Mobil Servisler ile uyumlu hale getirerek AppGallery'deki yerini aldı. Gelen sürücünün ismini, resmini, puanını, taksinin plakasını ve çağırılan konuma kaç dakikada varacağını gösteren uygulamada, taksinin gelişi de haritadan izlenebiliyor. Yolcular, varış noktası seçerek yol tarifi yapmalarına gerek kalmadan diledikleri yere ulaşabilirken, 'Yolculuğumu Paylaş' özelliği ile yakınlarıyla taksi yolculuklarını anlık olarak paylaşabiliyorlar. BiTaksi kullanıcıları, nakit ödemeye ek, kartlarını uygulamaya bir defaya mahsus kaydederek, bütün yolculuklarında online olarak ödeme yapabiliyorlar. BiTaksi'de ayrıca görme ve işitme engelli yolcular, evcil hayvan sahibi olan kullanıcılar için de seçenekler bulunuyor.
İş birliğine özel 10 bin adet indirim kodu 'Hediye Çarkı'nda!
BiTaksi'nin App Gallery'de Huawei kullanıcıları ile buluşmasının ardından kullanıcılar BiTaksi'ye özel indirim kodu kazanma şansı yakalayacak. 30 TL değerinde 10 bin adet indirim kodu, 2 Kasım'dan itibaren App Gallery'deki 'Hediye Çarkı'nda yerini alacak.
AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor. Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla HUAWEI cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulamaların izinleri üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor. Daha da önemlisi, tüm kullanıcı verileri anonimleştiriliyor ve her kullanıcının bölgesine karşılık gelen sunucularda yerel olarak depolanıyor.
Huawei, Türkiye'ye özel lokal uygulamaları hızla resmi uygulama mağazasına katarak tüm kullanıcılar için benzersiz bir kullanım deneyimi yaratmayı sürdürüyor. HUAWEI hem popüler küresel uygulamalar hem de kullanıcıların sevdiği kaliteli yerelleştirilmiş uygulamalar da dahil olmak üzere, kullanıcılarının dijital yaşam tarzının temelini oluşturan en iyi uygulamaların HMS'e dahil edilme sürecini hızlandırmak için sürekli çalışıyor. HUAWEI AppGallery, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulamaları bölümlere ayırıyor. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını 'İstek Listesine' göndermek. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.
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