Huawei'nin Honor'u Satacağı İddiaları Ciddiye Bindi

Yaklaşık 1 ay önce, Huawei'nin alt markası olan Honor'u satabileceğinden, buradaki haberimizde bahsetmiştik. Şimdi ise bu satış iddiaları, görünüşe göre ciddiye binmiş durumda. Bugün, Huawei'ye yakın kaynaklar tarafından verilen bilgiye göre Honor, Digital China tarafından yönetilen bir konsorsiyuma satılmak üzere. Digital China, şu anda Honor cihazların Çin içerisindeki dağıtımından sorumlu.
Satışın, 100 milyar Yuan, yani 15,2 milyar dolar değerinde olması bekleniyor. Bu rakam, 1 ay önce konuşulan rakamın 4 kat üzerinde. Satışta, Honor markasına ait her şeyin dahil edileceği söyleniyor. Buna Ar-Ge bölümü ve tedarik zinciri de dahil.
İçinde bulunduğumuz dönemde, satılan Honor cihazlarının toplam Huawei satışları içerisindeki oranı yüzde 26 seviyesinde. Başka bir deyişle Honor markası, bir şekilde belli bir popülerlik seviyesini yakalamış durumda. ABD ambargosu ve Google hizmetlerinden mahrum kalınması nedeniyle zor günler yaşadığı rapor edilen Huawei'nin, Honor markası değerliyken bu satışı yapması çok da saçma görünmüyor.
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