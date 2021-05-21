Bitcoin'e bir kez daha Çin darbesi: Açıklamayla düştü...

Bitcoin, Çin'den gelen yeni haberlerle birlikte bir kez daha sert düştü. Bloomberg'in haberine göre Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısını yineledi.
Habere göre komite Çin'in finansal riskleri önleme konusunda kararlı olduğunu belirtti. Açıklama Komite'nin Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin başkanlık ettiği toplantısının ardından yapıldı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 6'ya kadar ulaştı. Gün içinde 42 bin doların üzerini gören Bitcoin, 17:40 saati itibariyle 36 bin dolar seviyesine kadar geriledi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI
Bitcoin çarşamba günü 30.442,3 seviyesine kadar düşmüştü. Elon Musk'ın mesajlarının baskısı altında olan bitcoin çarşamba günü Çin'in 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığı haberleriyle düşmüştü. Çin'deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor." denilmişti.
Bildiride son dönemde kripto para birimlerinin sert biçimde yükselip düştüğü ve spekülatif işlemlerin arttığı vurgulanarak bu durumun bireylerin varlıklarının güvenliğini tehdit ettiği ve normal ekonomik - finansal işleyişe zarar verdiği ifade edilmişti.
Bildiride ayrıca kripto para işlemlerinin risklerine değinilerek sanal para birimlerinin gerçek değerle desteklenmediği, fiyatların kolayca manipüle edildiği ve işlem kontratlarının Çin yasalarınca koruma altına alınmadığı belirtilmişti.
MUSK'IN TWEETLERİ DE DÜŞÜŞE YOL AÇMIŞTI
Tesla CEO'su Elon Musk ise kısa bir süre önce Bitcoin ile satış yapmayacaklarını duyurmuştu. Musk, "Bitcoin madenciliğinde özellikle kömür olmak üzere fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz" demişti. Musk'ın sonraki tweetleri ise otomobil üreticisinin madeni paranın elinden çıkıp çıkmadığı konusunda kafa karışıklığına yol açmıştı.
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