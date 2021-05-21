Bitcoin'e bir kez daha Çin darbesi: Açıklamayla düştü...

Çarşamba günü büyük düşüş yaşayan bitcoin alımlarla bir miktar toparlanmıştı. Ancak Çin'den gelen yeni haberlerin etkisiyle bitcoin bu kez 42 bin doların üzerinden 37 bin dolar seviyesine indi.