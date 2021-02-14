Bitcoin Bir Ülke Olsaydı Enerji Tüketiminde Bakın Kaçıncı Olurdu...

Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma, Bitcoin madenciliğinin Arjantin'in tamamından daha fazla elektrik tükettiğini ortaya çıkardı.

Bitcoin madenciliği enerjimizi "emiyor"

Bitcoin, madencilik adı verilen bir süreçle oluşturulan, fiziksel bir form veya banka kullanılmasını gerektirmeyen, internet üzerinden ele geçirilebilen dijital bir kripto para çılgınlığı. Bitcoin'in fiyatında yakın zamanda yaşanan büyük artış nedeniyle, dünyanın dört bir yanından madenciler, daha önce sınırlı bir arzı olan şifrelenmiş para birimini oluşturmak için donanımlarını gücünün son damlasına kadar çalıştırıyor. 

Cambridge Bitcoin Elektrik Tüketim Endeksi, bu sürecin küresel olarak enerji çekişini izlemek için kurulmuştu. Kripto para biriminin büyük etkisini göstermek için alınan ve diğer elektrik kullanımlarıyla karşılaştırılan bir dizi tahmini kullanarak indeksi oluşturuyor. En son güncelleme, akıllara durgunluk veren bir dizi istatistik sunuyor. Bitcoin madenciliği artık her yıl 121,36 terawatt/saat elektrik tüketiyor. Bu rakam, Arjantin'in tüketiminden fazla, Norveç'e ise yaklaşıyor. Bitcoin bir ülke olsa, Dünya'nın en çok enerji tüketen 30. ülkesi olacaktı.  

50.000 dolar seviyesine dayanmış olan Bitcoin'in fiyatı artmaya devam ediyor. Arz sınırlı olduğu için, endüstri dünyasının büyük oyuncuları Bitcoin'e yatırım yapmaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Tesla 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almıştı. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Kompakt Matbaa Makinesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 18 Şubat 2021 aktüel kataloğunda TV, tablet ve cep telefonu sürprizi
Çiçekçiler 14 Şubat'ta açık olacak mı? Açıklama geldi
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Samsung, Galaxy S21 FE İçin Hazırlıklara Başladı. İşte Tüm Bildiklerimiz
12 Yıldır PC'leri Tehdit Ettiği Anlaşılan Tehlike, Nihayet Ortadan Kalktı
Facebook'un "Sorunlu İçerik" Raporu Yayınlandı
İşte Pandeminin Getirdiği 5 Yeni Alışkanlık
En İyi Android Web Tarayıcıları 2021: Android İçin En İyi Tarayıcılar

 

 