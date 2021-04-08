Bitcoin Çiftliklerinin Verdiği Zarar, Koca Bir Ülkenin Verdiği Zararı Geçti

Yeni bir araştırmaya göre, Çin'de fazlasıyla güç tüketimine yol açan Bitcoin madenciliği süreci, yakında her yıl 130.50 milyon metrik ton karbon emisyonu oluşturabilir ve bu da tüm bir Çek Cumhuriyeti'nin 2016 yılındaki yıllık üretiminden daha fazla.
Nature Communications dergisinde bildirildiği üzere Çin Bilim Akademisi Üniversitesi araştırmacıları, Çin'deki Bitcoin çiftliklerindeki blockchain çalışmalarının yıllık enerji tüketiminin 2024 yılında zirve yapacağını tahmin ediyor. Bu noktada Bitcoin madenciliği yaklaşık 297 terawatt-saat enerji ihtiyacı duyuyor ve yıllık olarak 130.50 milyon metrik ton karbon emisyonu yaratıyor.
Bitcoin Çiftliği Nedir?
Bitcoin'in temelini oluşturan blockchain sisteminde işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayarınızla katkıda bulunabiliyor ve karşılığında Bitcoin alabiliyorsunuz. Bu işlemler, bilgisayarların çözmesi gerektiği karmaşık matematik problemleri ile gerçekleşiyor. Ancak bu matematik problemleri giderek daha fazla zorlaşıyor ve bu da madencilik ile yeni Bitcoinlerin kazanılmasını zorlaştırıyor. Kripto para birimini ilk kullanan kişiler ev bilgisayarlarını kullanarak Bitcoin kazanabiliyordu ancak artık muazzam bir işletim gücü ve bilgisayarlarla dolu depolara/ofislere ihtiyaç duyuyor. İşte bunlara Bitcoin çiftliği deniyor.
Yeni araştırmada belirtilene göre Çin, Dünya genelindeki Bitcoin madenciliği çalışmalarının %75'inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Çin'in kuzeyindeki kırsal alanlar ucuz arazi maliyeti ve özel donanım üreticilerine kolay erişim sayesinde endüstriyel boyutta Bitcoin madenciliği için ideal konumda bulunuyor.
Araştırmanın bir parçası olarak farklı politika değişikliklerinin Bitcoin enerji tüketimini nasıl etkileyeceğini belirlemek adına da modelleme kullanılmış. Bulunana göre karbon vergilendirmesi gibi var olan politikalar Bitcoin madenciliğinden kaynaklanan emisyonları azaltmada oldukça etkisiz. Araştırmanın söylediğine göre ilerleyen zamanlarda özel alan düzenleme politikaları etkili olabilir. Örneğin yetkililer, kömür tabanlı enerji kullanan alanlarda Bitcoin endüstrisine yönelik sıkı düzenlemeler kullanabilir ve bu da madencileri, hidroelektrik kullanan bölgelere yerleşmeye yönelterek bu bölgelerdeki daha ucuz kaynaklı enerjiden faydalanmaya itebilir.
Tabii ki araştırmacılar tahminlerinin sorunsuz olmayabileceğini belirtiyor ve Çin'in enerji sektöründe yapılabilecek potansiyel değişiklikleri göz önüne almadıklarını söylüyor.
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