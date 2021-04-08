Bitcoin Çiftliklerinin Verdiği Zarar, Koca Bir Ülkenin Verdiği Zararı Geçti

Yeni bir araştırmaya göre sadece Çin'de bulunan Bitcoin çiftliklerinin çevreye verdiği zarar, koca bir ülkenin verdiği toplam zarardan bile daha fazla...

  • Levent Öztürk
Bitcoin çiftlikleri tehlike saçıyor

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