Google'dan, Android Uygulamaları İçin Yeni Sınırlandırmalar

Google, Android uygulamalarına bazı önemli sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor. Bu yeni sınırlamalar ile birlikte, uygulamalar artık cihazınızda yüklü olan diğer uygulamaları göremeyecek.