Google'dan, Android Uygulamaları İçin Yeni Sınırlandırmalar

Önümüzdeki ayın başlarından itibaren, aynı cihazda yüklü olan diğer uygulamalar hakkında bilgi toplayan Android 11 uygulamaları, güncellenen Google politikaları uyarınca artık Play Store'a kabul edilmeyecek. Google, bu yeni politika değişikliğine gerekçe olarak, bir cihazda yüklü olanların gizli olmasını ve öyle kalması gerektiğini gösteriyor. Şirket, geliştiricilere uygulamalarını güncellemelerini veya bu tür verilerin uygulamalarının işlevselliği için gerekli olduğuna dair kanıt sağlamalarını istedi.
Açıklama, "Google, bir kullanıcının cihazında yüklü uygulamaların listesini kişisel ve hassas bilgiler olarak görüyor ve bu listeyi yalnızca uygulamanızın temel kullanıcıya yönelik işlevselliği veya amacına uygunsa kullanmasına izin verecek" şeklinde.
Virüsten koruma uygulamaları, dosya yöneticileri ve web tarayıcıları varsayılan olarak bu yeni politikadan muaf tutuluyor. Banka ve dijital cüzdan uygulamalarına güvenlik nedenleriyle geçici geçiş izni veriliyor. Diğer geliştiricilerin ise, uygulamalarının bu veriler olmadan düzgün çalışamayacağına dair kanıt sağlamaları gerekiyor.
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