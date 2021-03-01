Bitcoin, Dev Yazılım Şirketi Microstrategy'nin Hamlesi ile Yine Yükseldi

Dünyanın en önemli yazılım geliştirme şirketlerinden biri olan Microstrategy, bir kez daha yüklü miktarda Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu satın alma, birkaç gündür düşüş yaşayan Bitcoin'in ibresini yine yukarıya çevirdi.