Bitcoin, Dev Yazılım Şirketi Microstrategy'nin Hamlesi ile Yine Yükseldi

Dünyanın en büyük yazılım geliştirme şirketleri arasında gösterilen Microstrategy, sadece birkaç gün önce yaptığı yüklü Bitcoin alımı ile haberlere konu olmuştu. Şirket, 1 milyar dolar değerindeki bu satın alımın ardından, şimdi de 15 milyon dolar değerinde yeni bir satın alım daha gerçekleştirdiğini duyurdu.
Son satın alımla birlikte portföyüne 328 Bitcoin daha ekleyen Microstrategy, böylece toplamda 90.859 Bitcoin'in sahibi konumuna gelmiş oluyor. Son satın alımda şirketin Bitcoin başına ödediği para, 45.710 dolar olarak açıklandı.
Microstrategy'nin bugüne dek aldığı tüm Bitcoin'ler hesaplandığı, 1 Bitcoin başına 24.063 dolar ödendiği ortaya çıkıyor. Yani şirket, şimdiden Bitcoin yatırımı ile yüzde 100'e yaklaşan bir gelir elde etmiş oldu.
Microstrategy CEO'su Michael J. Saylor da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu satın alımı doğruladı:
MicroStrategy has purchased an additional ~328 bitcoins for ~$15.0 million in cash at an average price of ~$45,710 per #bitcoin. As of 3/1/2021, we #hodl ~90,859 bitcoins acquired for ~$2.186 billion at an average price of ~$24,063 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/fGH5KacsPI— Michael Saylor (@michael_saylor) March 1, 2021
Microstrategy Bitcoin Aldı; Bitcoin Yine Yükseldi
Microstrategy'nin satın alım haberinin ardından, bir süredir düşüş yaşayan Bitcoin'in yine yükselişe geçtiği dikkatlerden kaçmadı. Bitcoin, haber yayına hazırlanırken 48.000 doların üzerinde bir fiyata ulaşmıştı.
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