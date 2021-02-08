Tesla'nın Bitcoin Kararı, Bitcoin'in Tarihi Zirvesine Ulaşmasına Yol Açtı

Bitcoin, Elon Musk'ın şirketi Tesla'dan gelen açıklama ile bir kez daha yükselişe geçti. Tesla'nın aldığı karar, Bitcoin'i tarihi zirvesine taşımaya yetti.

Tesla'nın kararı, Bitcoin'e zirve yaptırdı

Elon Musk'ın şirketi Tesla, kimseyi şaşırtmayan bir karar alarak, Bitcoin'e 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptı. Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde yatırım politikasını güncellendiğini söyledi ve bu güncellemenin ilk ayağı olarak, Bitcoin'e yatırım yapılmış gibi görünüyor.

Şirketin uzun vadede kripto paralara daha fazla önem vereceğinin söylendiğinde bildirimde, yakın gelecekte Bitcoin ile ödeme alınacağının da altı çiziliyor.

Elon Musk'ın tek kelimesi, Bitcoin'i "uçurdu."

Bu haberin ardından, yine şaşırtıcı olmayan bir biçimde, Bitcoin'in değeri 44 bin dolara kadar yükseldi. Böylece Bitcoin, tarihi zirvesine de ulaşmış oldu.

Elon Musk'ın attığı tweet'lerle birlikte kripto para birimlerinin ani yükseliş yaşamasına artık yabancı değiliz. CEO, daha önce Bitcoin ve Dogecoin hakkında tweet'ler atmış ve her iki kripto para birimi de yükselişe geçmişti. Ama Tesla'nın yatırım yapma kararı, önümüzdeki günlerde Bitcoin'in daha büyük değer artışlarına sahne olmasını sağlayabilir. Zira Tesla gibi büyük bir yatırımcının Bitcoin'e yatırım yapması, hiç de küçümsenecek bir durum değil.

Bitcoin nedir?

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